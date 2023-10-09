شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات "الصحة" و"الخصوصية" فى Android 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google سلسلة Pixel 8 الجديدة في حدث "Made by Google" في 4 أكتوبر الماضى، وتتضمن المجموعة هاتفين ذكيين: Pixel 8 وPixel 8 Pro، وستعمل أحدث الهواتف الذكية على تشغيل نظام التشغيل Android 14 .

وبصرف النظر عن هذا، تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا بطرح أحدث ترقية رئيسية للبرامج لأجهزة Pixel المدعومة أيضًا، ومن المتوقع أيضًا أن يصل Android 14 إلى الهواتف الذكية من ماركات أخرى بحلول نهاية العام.

و يأتي آخر تحديث لنظام Android مزودًا بميزات ستسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة هواتفهم الذكية، ومنحهم مزيدًا من التحكم في صحتهم وسلامتهم بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول.

Android 14 يوفر مزيدًا من التحكم في الصحة والأمن والبيانات هناك العديد من تطبيقات Android التي تساعد المستخدمين على تتبع مستويات اللياقة البدنية والصحة والعافية، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تخزين البيانات التي يجمعونها داخل كل تطبيق، وهذا يحد من رؤية المستخدم والتحكم في بياناته.

وستمكن ميزة Health Connect التي سيتم دمجها في إعدادات Android 14 المستخدمين من تخزين بياناتهم في مكان واحد والتحكم في خصوصيتها، وتدعي Google في منشور مدونتها أنه سيتم تشفير البيانات بشكل آمن على الهاتف.

سيضمن هذا عدم تمكن الشركة أو أي شخص آخر من رؤيتها أو استخدامها لأي غرض آخر، وسيتمكن المستخدمون من الاتصال ومزامنة تطبيقات الصحة واللياقة البدنية المفضلة لديهم (بما في ذلك تطبيقات الطرف الثالث) للبدء.

وسيكون لدى المستخدمين أيضًا رؤية أكبر لكيفية استخدام بياناتهم بواسطة التطبيقات التي تطلب الوصول إلى البيانات، ومع التحديثات الجديدة لمشاركة البيانات على Android 14، عندما تطلب التطبيقات من المستخدمين منح الإذن لمعلومات مثل موقعهم، سيتم إعلامهم عندما يشارك أحد التطبيقات بيانات الموقع مع أطراف ثالثة، وسيساعد هذا المستخدمين على اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن منح حق الوصول أم لا.

ستغطي الحماية الرقمية في Android 14 أيضًا بيانات المستخدم الأكثر حساسية، ويتضمن ذلك أرقام التعريف الشخصية (PIN) للجهاز، وسيعمل Android 14 على تحسين أمان رقم التعريف الشخصي (PIN) من خلال تشجيع المستخدمين على تعيين رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام.

و لن يضطر المستخدمون إلى الضغط على زر الإدخال بعد كتابة رقم التعريف الشخصي الصحيح المكون من 6 أرقام أو أطول حيث سيتم إلغاء قفل أجهزتهم تلقائيًا.