شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات.. كيفية توصيل سماعات الرأس بجهاز iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد اشتريت للتو زوجًا من سماعات الرأس أو سماعات الأذن مؤخرًا، أو كنت جديدًا نوعًا ما في استخدام هذه السماعات، فمن المحتمل أنك هنا تبحث عن مخطط تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية توصيلهم بجهاز iPhone.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل لتعليمك بعض الطرق المختلفة لإقران سماعات Bose الخاصة بك، سواء كنت تستخدم سماعات Bose اللاسلكية أو السلكية أو سماعات الأذن، كالتالي :

استخدم إعدادات البلوتوث الخاصة بجهاز iPhone:

إذا لم تكن مستعدًا لتنزيل أي أدوات إضافية لتوصيل سماعة الرأس Bose بجهاز iPhone الخاص بك، فيمكنك بسهولة إقران جهاز Bose الخاص بك بجهاز iPhone أو جهاز iOS آخر باستخدام نظام التشغيل iOS المدمج -في إعدادات البلوتوث.

الخطوة 1: قم بتشغيل سماعات Bose الخاصة بك وضعها في وضع الإقران ، إذا كنت تستخدم طرازًا يوضع فوق الأذن، فسيتعين عليك إما الضغط فوق المفتاح الموجود على قطعة الأذن اليمنى من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، أو الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تسمع إعلان "جاهز للإقران".

الخطوة 2: إذا كنت تستخدم سماعات أذن Bose، مثل Bose QuietComfort أو Sports أو Sports Open أو Soundsport، فيجب أن تدخل السماعات تلقائيًا في وضع الإقران عند فتح علبة الشحن لأول مرة. إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى وضع الاقتران يدويًا، فستختلف العملية بناءً على طراز سماعات الأذن التي تمتلكها .

الخطوة 3: بالنسبة لمنتجات Bose's QuietComfort وSports، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الأمامي من علبة الشحن حتى يبدأ مؤشر البلوتوث الأمامي في الوميض ، بالنسبة لطرز Sports Open وSoundsport، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على سماعة الأذن اليمنى حتى أ) تسمع إعلان "جاهز للاتصال" أو ب) يضيء ضوء سماعة الأذن اليمنى باللون الأزرق الثابت.

الخطوة 4: قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك وحدد Bluetooth من قائمة الخيارات.

الخطوة 5: يجب إدراج منتج Bose الخاص بك ضمن "أجهزة أخرى" . انقر فوق النموذج الذي تريد توصيله وستتم إضافته بعد ذلك إلى لوحة "الأجهزة الخاصة بي ".

الخطوة 6: إذا رأيت كلمة " متصل" بجوار اسم جهاز Bose الخاص بك، فإن عملية الاقتران كانت ناجحة.