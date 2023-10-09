شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة تسجيل الوصول الجديدة فى نظام iOS 17؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الميزة الجديدة الأكثر دعما للأمان في الرسائل لنظام iOS 17 هي تسجيل الوصول، فهي تتيح لك مشاركة الوقت المقدر للوصول مع جهة اتصال موثوقة، ويمكنها إرسال تنبيه إذا لم تصل إلى وجهتك كما هو متوقع.

ويمكنك الاستفادة بها من خلال بعض الخطوات، وفقا لما ذكره موقع "the verge":

• اضغط على زر + (زائد) بجوار مربع إدخال النص في المحادثة.

• اختر تسجيل الدخول من قائمة الخيارات.

• اضغط على "تحرير" لتخصيص تسجيل الوصول: يمكنك اختيار إما عند وصولي أو بعد المؤقت.

• اذهب إلى عند وصولي، ويمكنك اختيار الوجهة، ووسيلة النقل، والوقت المقدر للسفر، إذا لم تستوف الموعد المتوقع للوصول، فسيقوم التطبيق بالتحقق منك.

• بدلاً من ذلك، حدد بعد المؤقت، واختر مدة المؤقت، وسيتم تسجيل الوصول عند انقضاء الفترة الزمنية المختارة.

ويعد تسجيل الوصول في حد ذاته بمثابة مطالبة بسيطة للتأكد من أنك بخير، إذا لم ترد عليها خلال 15 دقيقة، فستتلقى جهة الاتصال التي تتحدث معها رسالة تفيد بأن هناك خطأ ما، وسيتم إرسال هذه الرسالة أيضًا إذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت لفترة طويلة من الوقت.

تحصل جهة الاتصال الموثوقة لديك أيضًا على بعض المعلومات مع هذا التنبيه، بما في ذلك آخر موقع معروف لك ومستوى البطارية وإشارة الخلية على هاتفك، يمكنك تعديل مقدار المعلومات التي تتم مشاركتها عند إعداد تسجيل الوصول.