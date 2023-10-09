شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسيطر على الفضاء.. من يملك الأقمار الصناعية فى السماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور ما يقرب من 7000 قمر صناعي حول الأرض، وتخدم وظائف حيوية مثل الاتصالات والملاحة والبحث العلمي، وفي عام 2022 وحده، تم إطلاق أكثر من 150 عملية إطلاق، مما أدى إلى إرسال أدوات جديدة إلى الفضاء، ومن المتوقع إطلاق المزيد منها خلال العقد المقبل.

ولكن من يملك هذه الأشياء؟ في هذا الرسم البياني، الذى قدمه موقع visualcapitalist، تظهر بيانات اتحاد العلماء المعنيين لتسليط الضوء على رواد تكنولوجيا الأقمار الصناعية.



هيمنة SpaceX على الفضاء هيمنة SpaceX على الفضاء تعتبر شركة SpaceX، بقيادة إيلون موسك، رائدة الصناعة بلا شك، حيث تقوم حاليًا بتشغيل أكبر أسطول من الأقمار الصناعية في المدار - حوالي 50٪ من الإجمالي العالمي، وقد أكملت الشركة بالفعل 62 مهمة هذا العام، متجاوزة أي شركة أو دولة أخرى، وتقوم بتشغيل الآلاف من مركبات Starlink الفضائية التي تبث الإنترنت والتي توفر اتصالاً عالميًا بالإنترنت، وفيما يلى نرصد قائمة من يملكون غالبية الأقمار الصناعية في الفضاء كما يلى:

- SpaceX "إيلون ماسك" - تضم 3,395 قمر صناعى، بنسبة 50%.

- شركة OneWeb Satellites "شركة بريطانية" - تضم 502 قمر صناعي، بنسبة 7%.

- الحكومة الصينية- تضم 369 قمر صناعي ، بنسبة 5%.

- الحكومة الامريكية - تضم 306 قمر صناعي، بنسبة 4%.

-Planet Labs "شركة أمريكية" - تضم 195 قمر صناعي، بنسبة 3%.

- الاتحاد الروسي - يضم 137 قمر صناعي ، بنسبة 2%.

- Spire Global "شركة أمريكية" - تضم 127 قمر صناعي، بنسبة 2%.