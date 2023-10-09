شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسعى لخفض أسعار نظارتها للواقع الافتراضي لمنافسة Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تطرح ميتا نظارتها للواقع الإفتراضى Quest 3 هذا الأسبوع، وقد ذكر مارك جورمان في نشرة Power On الإخبارية الصادرة اليوم لـ Bloomberg، أن خطط تسويق سماعات الرأس Quest الخاصة بالشركة قد تغيرت وذلك بعد إعلان Vision Pro الأخير في وقت سابق من هذا العام، وكجزء من الخطة، فإن الشركة تفكر فى إطلاق سماعة رأس للواقع الافتراضي بدون وحدات تحكم لخفض التكلفة في العام المقبل.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فيقول جورمان إن أحد الأشخاص داخل شركة ميتا أخبره أن الشركة "في مرحلة "الخوف من شركة أبل"، مقارنة بصناعة الهواتف المحمولة قبل إطلاق هاتف آيفون مباشرة".

ويكتب أن تحول الشركة بعيدًا عن التركيز الشديد على Metaverse والمزيد إلى دفع الاستخدامات العملية لسماعات الرأس - الألعاب والإنتاجية - هو استجابة مباشرة لمقترح أبل بشأن Vision Pro، ويمكن القول بأن سماعات الرأس التي تنتجها شركة أبل هي أكثر واقعية من العوالم الافتراضية الغامرة، حتى لو كان سعرها ليس كذلك إلى حد كبير.

وتضمنت خارطة طريق Meta جعل سماعات الرأس التالية، التي تحمل الاسم الرمزي Ventura، أرخص – حيث تبلغ تكلفة The Quest 3 بالفعل أقل من 15 بالمائة من تكلفة Vision Pro – وأكثر راحة دون التضحية بدقة الشاشة.

وعلى ما يبدو، وفقًا لجورمان، تتطلع Meta أيضًا إلى التخلص من تجميع وحدات التحكم للمساعدة في ذلك، مما يسمح للعملاء إما باستخدام إيماءات اليد فقط أو شراء وحدات التحكم بشكل منفصل.