تكنولوجيا: vivo تدعم هاتف iQOO 12 القادم بكاميرة telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على خطط vivo لدعم هاتف iQOO 12 القادم بكاميرة telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

تقدم vivo للأسواق قريباً جيل جديد من هواتف iQOO، ولقد أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن iQOO 12 يأتي بمستشعر OmniVision 64B بدقة 64 ميجا بيكسل والذي يتميز بعدسات telephoto تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار تضم أيضاً مستشعر OmniVision، على أن يتميز مستشعر OV50H بدقة 50 ميجا بيكسل ودعم للتثبيت البصري.

كما يأتي مستشعر ISOCELL JN1 بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً أكدت صفحة “Digital Chat Station” على هذه التفاصيل.

ولقد إتجهت علامة iQOO التجارية لإستخدام كاميرة telephoto فقط دون أن تقدم عدسات periscope، كما جاء إصدار الشركة السابق iQOO 5 Pro 5G بكاميرة telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل وميزة التكبير البصري حتى 5 مرات.

ويأتي iQOO 12 القادم بكاميرة telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل مع دعم التثبيت البصري، وهي ميزة غابت عن إصدار الشركة السابق iQOO 11 Pro، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الفئة من الهواتف تستهدف بشكل خاص التركيز على الألعاب لذا تغيب بعض المميزات عن إعدادات الكاميرة.

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