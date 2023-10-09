تكنولوجيا: هواوي تسجل براءة إختراع للتنبيه عند إستشعار إرتفاع حرارة المستخدم في الوقت الفعلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني هواوي براءة إختراع جديدة تهدف لتعزيز دقة التنبيهات عند إستشعار حرارة الجسم في الوقت الفعلي عبر الساعات الذكية.

تتجه الشركات المطورة للساعات والسوارات الذكية لدعم الجيل القادم بعدد أكبر من المميزات والتقنيات التي تتيح مراقبة صحة المستخدم بكفاءة أعلى في أنشطة العمل، أو الرياضة أو المنزل على مدار اليوم.

ولقد سجلت شركة هواوي براءة إختراع جديدة تعزز المراقبة الصحية للمستخدم بكفاءة أعلى، حيث تعمل التقنية الجديدة على تعزيز دقة التنبيهات في الوقت الفعلي عند إستشعار إرتفاع حرارة المستخدم.

أيضاً تؤكد التقارير على أن تقنية هواوي الجديدة تدعم إستشعار إرتفاع الحرارة عبر عدد من المصادر، مع إختلاف مدى وقوة الحمى، أيضاً على عكس أدوات إستشعار الحرارة التي لا تكشف عن إرتفاع الحرارة في الوقت الفعلي لإكتشاف الأعراض الأولى لمرض الأنفلونزا تعمل تقنية هواوي على مستوى أفضل للكشف عن إرتفاع حرارة خلال إطار زمني محدد.

كما تتميز براءة إختراع هواوي بالمرونة للتكيف مع الحالات المختلفة، حيث تدعم الضبط وفقاً للبيئة المحيطة بالمستخدم لكشف أعراض الحمى الخفيفة أو المرتفعة في وقت مبكر.

وفي الأنشطة الرياضية يمكن ضبط التنبيهات عند أدنى حد لتفادي التنبيهات الخاطئة نتيجة النشاط المفرط للمستخدم أثناء ممارسة الرياضة.

أيضاً تهدف العملاق الصيني ببراءة الإختراع الجديدة تعزيز دقة وموثوقية إستشعار الحمى عند المستخدم لتعزيز المميزات الصحية في الساعات الذكية القادمة.

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