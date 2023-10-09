تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 12 من أكتوبر لكشف النقاب عن Honor Magic Vs2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Honor يوم 12 من أكتوبر لكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي Honor Magic Vs2، كما تقدم ساعة Honor Watch 4 Pro الذكية خلال الحدث.

كانت شركة Honor قد أطلقت هاتف Magic V2 القابل للطي خلال شهر يوليو، ومن ثم بدأت في العمل على تطوير إصدار جديد بترقية جديدة في التصميم والمواصفات.

ولقد أكد إعلان تشويقي نشر اليوم على أن Honor تقدم هاتف Magic Vs2 بشكل رسمي في حدث يعقد في 12 من أكتوبر.

كما تخطط Honor لعقد حدث أخر غداً 10 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 50 Plus في السوق الصيني.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Magic Vs2 يأتي بترقية بسيطة مقارنة بإصدار الشركة السابق، حيث كشفت تسريبات جاءت عبر منصة Geekbench أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، إلا أن التفاصيل لم تؤكد على المواصفات الأخرى في إعدادات الكاميرة، بينما تشير التوقعات إلى أن المستشعر المميز بزوايا عرض فائقة الإتساع يأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل.

يذكر أن التقارير تشير إلى أن التصميم النحيف سيكون نقطة التسويق الأولى في هاتف Honor Magic Vs2 المرتقب، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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