إطلاق هادئ من سامسونج لأجهزة Galaxy Tab A9 بدعم 5G واسعار جيدة

عادةً ما تشهد سامسونج ضجة كبيرة عند الإعلان عن منتجاتها الجديدة عكس Galaxy Tab A9، حيث تتم مراسم الإطلاق الخاصة بسلسلة الهواتف الذكية Galaxy S والهواتف القابلة للطي بحضور جماهيري واسع، كما يتم تخصيص مساحة مناسبة للإعلان عن الأجهزة الأخرى مثل هواتف السلسلة A وسلسلة FE. ولكن ولأسباب مجهولة، قامت الشركة بإطلاق هادئ لأجهزة الجالكسي تاب A9 وGalaxy Tab A9 Plus، حيث تم عرضها للبيع خلال نهاية الأسبوع دون إصدار أي إعلان صحفي، رغم كون هذان الجهازان منافسين جيدين في فئة الأجهزة اللوحية الاقتصادية العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

اطلاق Galaxy Tab A9 بدون إعلان

تم الإطلاق الصامت لأجهزة Samsung Galaxy Tab A9 وGalaxy Tab A9 Plus في الهند، حيث ظهرت إعلانات المنتج على الإنترنت خلال نهاية الأسبوع كجزء من موسم التخفيضات الخاص بالبلاد، ومن غير الواضح متى ستقوم سامسونج بإطلاق هذه الأجهزة اللوحية في المناطق الأخرى، على الرغم من أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أنه من المتوقع إطلاقها عالميًا.

المواصفات والأسعار حسب امازون

يأتي Galaxy Tab A9 بشاشة LCD بقياس 8.7 بوصة بدقة 1340×800 ومعدل تحديث 60Hz، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4GB وسعة تخزين 64GB. يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع autofocus وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل وبطارية بسعة 5100mAh، هناك نسخة من التابلت تدعم الـWiFi فقط ونسخة أخرى تدعم 5G، مع العلم أن هناك خطأ في معلومات الجهاز على امازون حيث يشير إلى دعم النسختين لبطاقة SIM فعلية وeSIM، رغم أن النسخة التي تدعم Wi-Fi فقط من غير المرجح أن تدعم خدمات الاتصالات الهاتفية. الجهاز متوفر بسعر Rs. 12,999 ($156) لنسخة Wi-Fi وRs. 15,999 ($192) لنسخة 5G.

بينما تأتي جهاز الجالكسي تاب A9 Plus بشاشة LCD قياس 11 بوصة بدقة 1920×1200 ومعدل تحديث 90Hz، ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) وذاكرة RAM بحجم 8GB وسعة تخزين 128GB، يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع autofocus وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وبطارية بسعة 7040mAh، يتوفر الجهاز بسعر Rs. 20,999 ($252) لنسخة 128GB Wi-Fi وRs. 22,999 ($276) لنسخة 64GB و5G، يتم فتح الطلبات المسبقة الآن، بينما يشير الموقع إلى أن تاريخ إصدار الجهاز هو 17 أكتوبر 2023، ومن المتوقع بدء البيع في هذا التاريخ.

التفاصيل الغامضة والتسريبات السابقة

تحتوي معلومات أمازون على بعض التفاصيل الغامضة، مثل ذكر قلم S Pen مع التابلت دون أن يظهر ذلك في صور محتويات الصندوق، وتظهر النسخة التي تدعم Wi-Fi فقط متاحة في نسخة 128GB فقط، بينما تأتي نسخة Wi-Fi و5G في نسخ 64GB و128GB. كما أن هناك خطأ في المعلومات بشأن دعم كلتا النسختين لبطاقة SIM فعلية وeSIM كما ذكرنا، فما المواصفات النهائية؟ سنعرف مع الوقت.

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