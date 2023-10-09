شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أخطاء يرتكبها الملايين من مالكي PS5.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى لاعبي PlayStation القداما قد يرتكبون بعض الأخطاء السخيفة، حيث كشفت صحيفة The Sun عن ثلاثة أخطاء شائعة قد يرتكبها مالكو PS5، وفيما يلى أبرز هذه الأخطاء:

عدم استخدام قائمة الرغبات الخطأ الأول الذي ترتكبه هو عدم حفظ الألعاب في قائمة أمنياتك، فإذا كنت قد اشتريت جهاز PlayStation 5، فمن المحتمل أنك تريد لعب بعض ألعاب الفيديو، ولكن دفع السعر الكامل قد يكون أمرًا محبطًا إذا اكتشفت أن اللعبة قد تم خصمها من قبل دون أن تدرك ذلك.

ويقوم متجر PlayStation Store بانتظام بتخفيض الألعاب، بما في ذلك العناوين الرائجة، ومن خلال حفظ الألعاب في قائمة أمنياتك، ستتلقى إشعارات بهذه الألعاب عندما يتغير السعر، وبهذه الطريقة لن تفوتك عملية تخفيض السعر عن طريق الخطأ، فقط اضغط على أيقونة القلب في صفحة المتجر للعبة التي ترغب في شرائها في المستقبل، ويعمل هذا النظام أيضًا في تطبيقات iPhone وAndroid.

عدم وجود تحديثات تلقائية هل سبق لك أن قمت بتسجيل الدخول للعب إحدى الألعاب، ليتم الترحيب بك بتحديث ضخم؟، فسواء كان ذلك تحديثًا للنظام أو للعبة نفسها، فقد يكون الأمر مزعجًا للغاية، وبدلاً من ذلك، حاول إعداد التحديثات التلقائية حتى لا تتأخر أبدًا عندما يحين وقت اللعب، إنه خطأ كبير أن نتجاهل هذه الميزة القوية.

انتقل أولاً إلى الإعدادات > النظام > تحديث برامج النظام والإعدادات للتأكد من قيام جهاز PS5 الخاص بك بتثبيت تحديثات البرامج تلقائيًا.

ثم انتقل إلى الإعدادات > البيانات المحفوظة وإعدادات اللعبة لتشغيل التحديثات التلقائية لألعابك.



إضاعة مساحة التخزين: الشيء الآخر الوحيد الذي يجب ملاحظته هو أنك ستحتاج إلى أن يكون جهاز PS5 الخاص بك في وضع الراحة حتى يعمل هذا، لذا، عندما يحين وقت إيقاف تشغيل وحدة التحكم، اختر وضع الراحة بدلاً من إيقاف التشغيل الكامل.إضاعة مساحة التخزين: وأخيرًا، قد لا تدرك ذلك ولكنك على الأرجح تهدر الكثير من مساحة التخزين، حيث يلتقط جهاز PS5 الخاص بك اللقطات تلقائيًا عندما تفوز بكأس، وقد لا يبدو الأمر كثيرًا، لكن هذه المقاطع بدقة 4K مدتها 15 ثانية يمكن أن تضيف المزيد بسرعة.

وربما تفقد جيجابايت من مساحة التخزين بسبب مقاطع فيديو لن تشاهدها أبدًا - وربما لم تكن تعلم بوجودها، انتقل إلى الإعدادات > اللقطات والبث > اللقطات التلقائية، ثم اختر الجوائز > مقاطع الفيديو وفكر في تغيير الإعدادات.

لتجنب إضاعة أي سعة تخزينية، قم بتعيينها على لا شيء، أو البلاتينية فقط، ويمكنك حذف أي تسجيلات موجودة من خلال الانتقال إلى مكتبة وسائط PS5 الخاصة بك.