شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جونيبر نتوركس تعتزم إلغاء أكثر من 400 وظيفة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة تصنيع معدات الاتصالات جونيبر نتوركس، ومقرها الولايات المتحدة، لإلغاء أكثر من 400 وظيفة، ستكون عمليات التسريح المخطط لها للعمال عبر مواقع الشركة على مستوى العالم.

وتتكبد الشركة تكلفة قدرها 59 مليون دولار نتيجة لتخفيض الوظائف، كما من المرجح أن تشمل نفقات إنهاء الخدمة 40 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، في ملف تم تقديمه مؤخرًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، تتوقع جونيبر أن تتحمل تكاليف إعادة الهيكلة الأخرى والتكاليف ذات الصلة التي تبلغ حوالي 19 مليون دولار.

وقالت جونيبر في ملف التقديم: "الخطة هي نتيجة مراجعة شاملة لأهداف أعمال الشركة، وتهدف إلى التركيز على إعادة تنظيم الموارد والاستثمارات في فرص النمو طويلة الأجل". وأضاف البيان: "تعتقد الشركة أن الخطة ستسمح لها أيضًا بمواصلة إدارة نفقات التشغيل بحكمة من أجل تحسين هامش التشغيل".

وقالت جونيبر إنها تتوقع الانتهاء من عمليات تسريح العمال "بشكل كبير" بحلول نهاية الربع الأول من العام المالي 2024 في مارس، لكن الشركة حذرت من أن بعض عمليات إلغاء الوظائف المحتملة تخضع للقانون المحلي ومتطلبات التشاور، مما قد يؤدي إلى تمديد تخفيض القوى العاملة، عملية بعد هذا التاريخ في بعض البلدان.

تخفيض الوظائف جزء من خطة إعادة الهيكلة يعد تخفيض الوظائف جزءًا من خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها جونيبر في وقت سابق من هذا العام، حيث أعلنت شركة تصنيع معدات الشبكات، وواحدة من أوائل الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي (AI)، عن إيرادات بقيمة 1.43 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي وبنسبة 4% على أساس تسلسلي. تراجعت أعمالها السحابية بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثاني بينما نمت أعمال مزود الخدمة بشكل هامشي بنسبة 1٪ على أساس سنوي.

قال الرئيس التنفيذي للشركة رامي رحيم في مكالمة أرباح الربع الثاني: "ما زلت متشجعًا للغاية بسبب الزخم الذي نشهده في أعمالنا المؤسسية، والتي حققت نتائج إيرادات قياسية وشكلت أكثر من 45% من إجمالي إيراداتنا، وهو ما يمثل كلا من أكبر وأسرع قطاعاتنا نموًا للربع الثالث على التوالي.

"نظرًا لاستيعاب عمليات الشراء السابقة، والتوقيت غير المؤكد لعمليات نشر العملاء، لا سيما بين بعض عملاء السحابة الأكبر لدينا، لدينا رؤية أقل، ومن المرجح أن تتعرض نتائج إيراداتنا لضغوط خلال الأرباع القليلة القادمة. بناءً على هذه الديناميكيات، نقوم بتخفيض توقعاتنا لنمو إيرادات العام بأكمله. وقال رحيم: "نحن لا نزال ملتزمين بتحقيق ربحية محسنة وما زلنا نتوقع تحقيق أكثر من 100 نقطة أساس من تحسين هامش التشغيل في عام 2023".