تكنولوجيا: نيسان تكشف عن أرقامها للربع الثالث من عام 2023 للسيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احدثت شركة نيسان ضجة بعودتها الملحوظة في السوق الأمريكية، حيث نشرت أرقامًا مذهلة للربع الثالث من عام 2023 تشير إلى تحول في اتجاه العلامة التجارية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وعلى ما يبدو، بلغ إجمالي مبيعات سيارات نيسان في الولايات المتحدة 200334 سيارة في الربع الثالث، بزيادة قدرها 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومنذ بداية العام حتى الآن، باعت نيسان ما يقرب من 648219 سيارة، أي بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي. ومع ذلك، تكمن القصة الحقيقية في مبيعات نيسان من السيارات الكهربائية، والتي ارتفعت بنسبة 376% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2014.

وفي حين أن السيارات الكهربائية بالكامل لا تزال تشكل 3% فقط من إجمالي حجم مبيعات نيسان، إلا أن الأرقام تلميح إلى إمكانات كبيرة غير مستغلة.

تتألق سيارة Ariya الجديد كليًا من نيسان كنجم مخطط المبيعات، حيث تم بيع 4504 وحدة منها في الربع الثالث وحد. وفي الوقت نفسه، يبدو أن Nissan Leaf، التي كانت ذات يوم رائدة في سوق السيارات الكهربائية، تتخلص تدريجياً مع زيادة هامشية فقط في المبيعات عن العام الماضي (1570 في الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعًا من 1276 في العام الماضي).

تشكل Ariya و Leaf معًا 15,503 مبيعات من السيارات الكهربائية في عام 2023، بزيادة قدرها 74% مقارنة بالعام الماضي و 2.4% من إجمالي مبيعات العلامة التجارية في الولايات المتحدة هذا العام.

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