تكنولوجيا: ‏Pai Mobility تقدم السكوتر الكهربائي TS3 الذي يهدف إلى التطبيق العملي والقدرة على تحمل التكاليف في السوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما كانت الصين لديها دور كبير في مجال السيارات الكهربائية، والآن يدخل اسم جديد نسبيًا إلى الساحة؛ وهو Pai Mobility.

تمتلك شركة Pai Mobility، والتي تأسست عام 2021، خططًا كبيرة لبيع مليون سيارة كهربائية سنويًا في جميع أنحاء العالم. وقدمت الشركة Pai TS3 الآن، سكوتر كهربائي مصمم مع وضع سكان المدن الشباب في الاعتبار.

تم الكشف عن TS3 في مركز شنغهاي ANSA الدولي للمؤتمرات، وهو بعيد كل البعد عن كونه سكوتر متوسط.

ما يلفت الأنظار في البداية هو إصداري S و Pro. فكلاهما يحتويان على محرك قوي بقوة 15 كيلوواط يمكنه الركض من صفر إلى 31 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط. السرعة القصوى التي تبلغ 69 ميلاً في الساعة والمدى الأقصى 94 ميلاً تجعلها خيارًا مقنعًا للتنقل في المناطق الحضرية.

ولكن هنا تكمن المشكلة: يتمتع هذا السكوتر بالذكاء الذي يتناسب مع قوته. فقد تم تجهيز TS3 بتقنية نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS). وتعمل ثماني كاميرات وأجهزة استشعار رادارية بشكل متناغم لتنبيه الركاب بشأن العوائق القادمة، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

تستهدف شركة Pai Mobility أوروبا باعتبارها سوقها التالي ولديها استراتيجية فريدة لجذب العملاء، حيث لديها نظام ملائم لتبديل البطاريات. ويمكن للراكبين إما استبدال بطارية مستنفدة بأخرى مشحونة بالكامل مقابل حوالي 1.7 دولار، أو اختيار الاشتراكات الشهرية وخيارات التأجير.

تقدم Pai Mobility بعض العروض الرائعة؛ لن يحصل أول 1000 مشتري على خصومات فحسب، بل سيحصلون أيضًا على خوذة مجانية وخدمة استبدال البطارية مدى الحياة.

يبلغ سعر إصدار Pro حوالي 6000 دولار، بينما سيكلفك إصدار S حوالي 5264 دولارًا.

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