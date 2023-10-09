تكنولوجيا: ‏OpenAI تفكر في صنع الشرائح الخاصة بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يتم تشغيل ChatGPT بواسطة شرائح محلية الصنع في المستقبل، وذلك إذا قررت OpenAI بالفعل صنع شرائحها الخاصة.

ووفقا لرويترز، تستكشف الشركة حاليا إمكانية صنع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بل إنها قامت بتقييم عملية استحواذ محتملة. وألقى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، باللوم سابقًا على نقص وحدة معالجة الرسومات في مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بسرعة وموثوقية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة، لذلك ورد أنه جعل الحصول على المزيد من شرائح الذكاء الاصطناعي أولوية.

بالإضافة إلى قدرتها على معالجة النقص في وحدات معالجة الرسومات، فإن استخدام OpenAI لشرائحها الخاصة يمكن أن يجعل التكاليف المرتبطة بتشغيل منتجاتها أكثر قابلية للإدارة.

واستنادًا إلى تحليل أجرته Stacy Rasgon من شركة Bernstein Research، فإن كل استعلام ChatGPT يكلف الشركة حوالي 4 سنتات. ووصلت الخدمة إلى 100 مليون مستخدم شهريًا في أول شهرين لها، وهو ما يُترجم إلى ملايين الاستفسارات يوميًا، على الرغم من أنها فقدت المستخدمين لأول مرة في يوليو.

وقال راسجون إنه إذا وصلت استعلامات ChatGPT إلى عُشر ما تحصل عليه جوجل، فستحتاج في البداية إلى ما قيمته 48.1 مليار دولار من وحدات معالجة الرسومات وستنفق 16 مليار دولار سنويًا على الشرائح للمضي قدمًا.

في الوقت الحالي، تسيطر NVIDIA على سوق الشرائح المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يستخدم حاسب مايكروسوفت العملاق OpenAI لتطوير تقنيته، 10000 وحدة معالجة رسوميات NVIDIA. ولهذا السبب اختارت شركات أخرى البدء في تطوير شركاتها الخاصة.

تعمل شركة مايكروسوفت، أكبر داعم لـ OpenAI، على شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها منذ عام 2019، وفقًا لموقع The Information. يُطلق على المنتج الاسم الرمزي Athena، ويُقال إن OpenAI قامت باختبار التكنولوجيا.

وتقول رويترز إن شركة OpenAI لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي قدمًا في خططها أم لا. وحتى إذا اختارت المضي قدمًا، فقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من البدء في استخدام شرائحها الخاصة لتشغيل منتجاتها.

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