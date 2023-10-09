مايكروسوفت تحدث متجر التطبيقات Microsoft Store بنسخة ويب

مايكروسوفت أطلقت نسخة ويب جديدة من Microsoft Store متجرها لنظام التشغيل Windows، تم تصميمها كبديل للطريقة الحالية للعثور على تطبيقات Windows على الويب، حيث الآن تستطيع تصفح كل التطبيقات على نسخة الويب هذه ومن ثم سيبدأ التثبيت على نسخة الويندوز من المتجر بسهولة.

تصميم جديد لمتجر Microsoft Store

تخلت الشركة العملاقة للبرمجيات عن استخدام قاعدة React القديمة لبرمجة نسخة الويب السابقة لمتجر مايكروسوفت واستبدلتها بنسخة ويب حديثة تستخدم Shoelace و Lit و Vite و واجهة برمجة تطبيقات C# ASPNET، وقال مهندس مايكروسوفت، جودا جبريل، في منشور على X (الذي كان يُعرف سابقًا بـ Twitter): “كان الموقع القديم يستعمل قاعدة React مبنية على إطار واجهة المستخدم الذي تم إهماله، لقد خلقنا تجربة مستخدم جديدة مع واجهة مصممة بعناية، وطرق أسهل لاكتشاف التطبيقات الجديدة، وطبقات ويب حديثة، أتمنى أن يجد الناس ذلك مفيدًا.”

تحسينات في البحث والتنزيل

أصبح Microsoft Store المعاد تصميمه يتيح البحث بسهولة عن تطبيقات Windows أو ألعاب Xbox PC التي يمكنك تنزيلها من خلال تطبيق متجر مايكروسوفت الرئيسي على Windows، ومع ذلك لن يحل محل تطبيق متجر مايكروسوفت الرئيسي. “فكر في هذا على أنه الواجهة الأمامية للويب لمتجر التطبيقات على Windows. يعملون معًا”، كما يوضح جبريل.

توسيع الأفق لما بعد Windows

قد تكون هذه الواجهة الأمامية الجديدة مفيدة لمايكروسوفت كما تسعى لتوسيع تطبيقاتها وألعابها إلى ما وراء Windows فقط. كشف رئيس Xbox، فيل سبنسر في وقت سابق من هذا العام أن مايكروسوفت تعمل على بناء متجر ألعاب محمول Xbox تحسبًا لإجبار شركات مثل Apple وGoogle على فتح متاجر تطبيقاتهم المحمولة.

من الممكن أن يتم إطلاق متجر ألعاب محمول Xbox الخاص بمايكروسوفت في أقرب وقت عام 2024، وذلك بفضل قانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي،. سيحتاج إلى نوع ما من واجهة ويب للكشف عنه في نتائج البحث والروابط على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر