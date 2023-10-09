أكاديمية طويق تتعاون مع "CompTIA" لتأهيل كوادر تقنية معتمدة

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الدمام - شريف احمد - وقعت أكاديمية طويق عقد شراكة مع منظمة CompTIA، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في أبرز مجالات التقنيات الحديثة، عبر إطلاق برامج متخصصة بشهادات احترافية معتمدة.

عقد الشراكة وقّعه كلًا من الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، والرئيس التنفيذي لمنظمة CompTIA السيد Todd Thipodeaux، ضمن مؤتمر CompTIA السنوي للشركاء المقام في لندن بالمملكة المتحدة.

شراكات كبرى لتلبية احتياجات القطاع

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تستهدف الشراكة تأهيل أكثر من 3000 مستفيد في أكثر من 100 برنامج، بأكثر من 3000 شهادة احترافية حتى عام 2025، في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها من مجالات التقنيات الناشئة.

تستهدف أكاديمية طويق عبر هذه الشراكة تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ويمكن متابعة أحدث المعسكرات والبرامج من هنا.

يذكر بأن منظمة CompTIA تعتبر من أكبر المنظمات العالمية في مجال تقنية المعلومات، وتقديم البرامج الاحترافية بشهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم.

الرسائل الإعلامية:

1. امتدادًا لشراكاتها مع كبرى الجهات العالمية، أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق الشراكة مع منظمة CompTIA، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات التقنيات الحديثة. بأكثر من 3000 شهادة احترافية معتمدة في مجالات من احتياج وظائف سوق العمل.

2. شراكة أكاديمية طويق مع منظمة CompTIA تمثل امتداد لدورها الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

3. تهدف شراكة أكاديمية طويق مع منظمة CompTIA إلى تأهيل أكثر من 3000 متدرب في أكثر من 100 برنامج بأكثر من 3000 شهادة احترافية حتى عام 2025.

4. ترتكز برامج طويق بالشراكة مع CompTIA إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها من المجالات التقنية.

5. تستهدف أكاديمية طويق من خلال الشراكة مع منظمة CompTIA تلبية احتياج الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.

6. تعتبر منظمة CompTIA من أكبر المنظمات العالمية في مجال تقنية المعلومات وتقديم البرامج التدريبية بشهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم.

7. تعمل أكاديمية طويق على جلب أفضل الخبراء والمختصين في مجالات التقنية، لدعم إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية وصقل المهارات التقنية لدى المتدربين باستخدام أفضل الممارسات العالمية.

8. تعمل أكاديمية طويق على تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل في مختلف مجالات التقنية والبرمجة، بالشراكة مع عدة جهات عالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات وظائف سوق العمل.