شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن شاب اخترق موقع وزارة الدفاع الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت محكمة الجنايات الكويتية بسقوط الدعوى الجزائية عن شاب كويتي، عن تهمة تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات من خلال اختراقه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأميركية.

وسقطت الدعوى الجزائية بسبب مضي 10 أعوام على الواقعة، حيث تم القيام بالأفعال منذ العام 2010 حتى 2012 حسب ما قالت صحيفة القبس الكويتية.

أبرز الاتهامات

وأسندت النيابة إلى المتهم قيامه باختراق أكثر من 200 موقع، بعضها يحمل معلومات سرية وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية. كما توصل المتهم بطريق التدليس للاستيلاء لنفسه على مال من خلال النصب بأن سوق لموقعه الإلكتروني بعد الاختراق لجذب الضحايا إلى الاشتراك وتصفح موقعه الإلكتروني.