شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX لإطلاق 22 قمر صناعى ضمن منظومة Starlink اليوم من كاليفورنيا، ووفقاً لموقع space، فمن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية Starlink على متن صاروخ Falcon 9 من قاعدة Vandenberg بكاليفورنيا في الساعة 3:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي في البحر على متن سفينة SpaceX بدون طيار، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق.

وسيكون هذا هو الإقلاع والهبوط الرابع عشر لهذه المرحلة الأولى من Falcon 9 تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، أطلقت إحدى عمليات الإطلاق السابقة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابع لوكالة ناسا، والذي أصاب مسبارًا عمدًا بكويكب في سبتمبر 2022.

وفي الوقت نفسه، ستنشر المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 أقمار ستارلينك الـ 22 في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق.

ومن المفترض أن يكون إطلاق Starlink صباح اليوم الاثنين هو الثاني من بين عمليتي إطلاق Starlink المتتاليتين، وكان من المقرر أن تقوم طائرة فالكون 9 بإطلاق 22 مركبة ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا يوم الأحد (8 أكتوبر) الساعة 9:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن الرياح تسببت في تأخير تلك المهمة لمدة 24 ساعة.

Starlink هي مجموعة الإنترنت الضخمة التابعة لشركة SpaceX، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4800 مركبة فضائية عاملة، لكن هذا العدد مستمر في الارتفاع، كما تظهر هاتان الشركتان اللتان تم إطلاقهما من Starlink.