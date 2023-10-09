شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بص العصفورة.. شركة آيسلندية تطور "درون تجسس" على شكل طائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت شركة آيسلندية روبوت تجسس جديد في شكل طائر، حيث يحاكي الروبوت ذو الجناح المرفرف الشكل الطبيعي للطيور، حيث تم عرض طائرة Silent Flyer UAV خلال معرض DroneX في مركز ExCel بشرق لندن.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فقد تم تصميمه من قبل شركة Flygildi الأيسلندية، التي قالت إنه يمكن أن يكون للاستخدام العسكري أو الخاص، وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت تقارير عن أن العلماء يقومون بتطوير طائرات بدون طيار واقعية بشكل مخيف مصنوعة من الطيور الميتة.

وبأجنحتها المرفرفة، تبدو مثل الطيور الحقيقية بشكل غريب ويمكن أن تساعدنا في فهم سلوك الطيور أو أن يكون لها استخدام عسكري، ويعد استخدام طيور التحنيط كطائرات أداة رائعة لدراسة الطيران، وفقًا لأحد باحثي المشروع.

وقال: "لقد توصلنا إلى فكرة أنه يمكننا استخدام الطيور الميتة وتحويلها إلى طائرة بدون طيار،كل شيء موجود - نحن نقوم بالهندسة العكسية"، ويمكن لطائرة التحنيط الحالية أن تطير لمدة تزيد عن 20 دقيقة، لكن العلماء يأملون في جعلها تطير لفترة أطول وحتى اختبارها بين الطيور الحية.

ويجري هذا الفريق، ومقره في معهد نيو مكسيكو للتعدين والتكنولوجيا، على أمل اكتساب المزيد من الفهم حول الطيور.