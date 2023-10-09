شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعدسات طبية.. أبل تشحن سماعات Vision Pro قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان في رسالته الإخبارية Power On لبلومبرج اليوم، أن سماعة الواقع الافتراضي المستقبلية من أبل والتى تعرف باسم Vision Pro، يمكن أن تكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا، ويمكن شحن كل وحدة مخصصة من المصنع للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فمع الجيل الأول من Vision Pro، يتمثل الحل الذي تقدمه الشركة لمرتدي النظارات في تخزين العدسات الاختيارية المصنوعة من شركة Zeiss في متاجر البيع بالتجزئة، مما يخلق مشاكلها الخاصة في إدارة الشاشة، وتحويل متجر الإلكترونيات الخاص بها إلى مزود صحي.

وتشير المقالة إلى مدى صعوبة ربط منتج ما بشاشة عرض مخصصة، بالنظر إلى كيف يمكن أن تتغير الوصفات الطبية بمرور الوقت وكيف ستحد من القدرة على مشاركة سماعات الرأس أو إعادة بيعها.

ولكن من المؤكد أن شركة آبل قد فكرت بالفعل في هذا الأمر، وقد قدمت براءات اختراع في شهر أغسطس الماضي تظهر أنها مهتمة بصنع شاشة VR أو AR يمكن تعديلها لتصحيح رؤية شخص ما، حيث إن القيام بشيء كهذا من شأنه أن يمنع الشركة من إضافة حاجز جديد أمام الدخول إلى منتج ربما يكون باهظ الثمن بالفعل.

وقد يكون ذلك مفيدًا للعملاء الذين لا يدركون أن لديهم رؤية سيئة حتى عندما يشترون سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي.