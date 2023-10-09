تكنولوجيا: هاتف Pixel 7 Pro يتمتع لآن بميزات الكاميرا الحصرية لـ Pixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن هواتفها الذكية من سلسلة Pixel 8 مع عدد من ميزات الكاميرا الجديدة. والجدير بالذكر أن بعض هذه الميزات محجوزة حصريًا لإصدار Pro، بما في ذلك التركيز اليدوي، وتعديلات سرعة الغالق، وعناصر التحكم في ISO.

ومن المثير للاهتمام أن Kamila Wojciechowska شاركت أنها كانت قادرة على تشغيل ميزات الكاميرا الحصرية لـ Pro على هاتف Pixel 7 Pro عن طريق تعديل Google Camera APK الخاص بهاتف Pixel 8.

في الواقع، لقد نشرت سلسلة من المنشورات على موقع X (تويتر سابقًا) تعرض ميزات الكاميرا الموجودة على هاتفها 7 Pro. وذكرت أيضًا أن هذه الميزات “تعمل بشكل كامل على أي Tensor Pixel، من 6 إلى 7 Pro”.

وهذا يعني أنه حتى إذا كنت تمتلك هاتف Pixel عمره عامين، فيمكنك استخدام هذه الميزات دون عناء مع تطبيق Google Camera Apk المعدل.

تتضمن بعض ميزات الكاميرا التي تمكنت Wojciechowska من تمكينها على Pixel 7 Pro التركيز اليدوي مع ذروة التركيز والتبديل بين العدسات وتغيير سرعة الغالق وISO.

ذروة التركيز هي ميزة جوجل الجديدة التي تستخدم الخطوط المميزة للإشارة إلى ما يتم التركيز عليه قبل التقاط الصورة.

ولكن وفقًا لـ Wojciechowska، على عكس Pixel 8 Pro، الذي يتيح لك ضبط سرعة الغالق على ما يصل إلى 16 ثانية بدون Night Sight، كان Pixel 7 Pro قادرًا على دعم سرعات غالق تصل إلى 8 ثوانٍ فقط، على الرغم من أن واجهة مستخدم الكاميرا تظهر 16 ثانية.

وبالمثل، يمكنك أيضًا التحكم في كل من سرعة الغالق وISO يدويًا أو اختيار تعديل أحدهما بينما يظل الخيار الآخر تلقائيًا.

لا يعد تعديل كاميرا جوجل اتجاهًا جديدًا في عالم اندرويد، حيث يفضل الأشخاص غالبًا تطبيق كاميرا جوجل نظرًا لميزات البرنامج وخوارزمية ما بعد المعالجة. لذلك، لن يكون مفاجئًا رؤية ميزات الكاميرا الحصرية لهاتف Pixel 8 Pro حتى على هواتف Samsung أو Xiaomi في المستقبل.

على أي حال، تضيف جوجل أيضًا بعض ميزات الكاميرا الجديدة إلى كل من Pixel 8 (Amazon) وPixel 8 Pro (Amazon)، مثل Zoom Enhance وMagic Eraser المحسّنة وAudio Magic Eraser وBest Take. ستكون هذه الميزات متاحة في 12 أكتوبر.

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