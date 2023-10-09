تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز التوجيه المنزلي الكامل Combo AX3000 بسعر 499 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة شاومي جهاز التوجيه المنزلي الكامل Combo AX3000، وهو متاح بسعر 499 يوان (69 دولارًا). ويتضمن هذا الجهاز جهاز توجيه أساسي وجهاز توجيه فرعي، مما يوفر حلاً كاملاً لاحتياجات الشبكة المنزلية.

كما يتميز جهاز التوجيه بتقنية Mesh المطورة ذاتيًا، مما يسمح بشبكة ثابتة تجمع بين الاتصالات السلكية واللاسلكية.

تتميز كل من أجهزة التوجيه الرئيسية والفرعية ببوابات Bluetooth Mesh وذاكرة عشوائية بسعة 256 ميجابايت، وتدعم مايصل إلى 200 جهاز Bluetooth و 256 جهاز WiFi في وقت واحد، مما يدل على قدرتها على الأداء المذهل.

وفيما يتعلق بالأجهزة، يتميز جهاز التوجيه بجهاز التوجيه الرئيسي المزود بـ 4 منافذ جيجابت إيثرنت وجهاز التوجيه الفرعي بمنفذ واحد. كما انه يوفر وظائف متقدمة بما في ذلك شبكة WAN المزدوجة وتجميع منافذ LAN والإدخال الأعمى.

يمكن لأجهزة التوجيه هذه تحقيق أقصى سرعة لاسلكية نظرية تبلغ 2976 ميجابت في الثانية عبر نطاقين 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كل جهاز توجيه بأربعة مكبرات صوت للإشارة، مما يضمن كفاءة إرسال واستقبال الإشارة.

الميزة البارزة لجهاز التوجيه هي سهولة الإعداد. فبمجرد تشغيله، يوفر الجهاز تكوينًا تلقائيًا للشبكة بدون أي متاعب. ومن خلال دمج أحدث تقنيات WiFi 6، يضمن المستخدمون تجربة إنترنت عالية السرعة لكل من الأجهزة اللاسلكية والسلكية.

يحتوي جهاز التوجيه على ميزات ذكية مثل NFC “اللمس والاتصال” للوصول السريع إلى الشبكة بدون كلمة مرور مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تدعم تقنية NFC.

يمكن للمستخدمين إنشاء اتصال عن طريق لمس منطقة NFC على جهاز التوجيه الرئيسي. كما أنه يدعم تطبيق Mi Home والمساعد الصوتي Xiao Ai، مما يسمح بفحص حالة اتصال الجهاز وتعزيز راحة المستخدم بشكل عام.

قدمت شاومي أيضًا جهاز Xiaomi Router AX3000T مؤخرًا في الصين بسعر 189 يوان (حوالي 26 دولارًا). ويوفر هذا الجهاز دعم Wi-Fi 6، مما يوفر للمستخدمين خيارًا ميسور التكلفة للاتصال اللاسلكي عالي السرعة.

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