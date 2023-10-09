تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo Y78t في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Vivo للأسواق قريباً هاتف Vivo Y78t، ولقد رصد هذا الإصدار في منصة 3C التي أكدت على دعم الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

تنطلق سلسلة Y من هواتف Vivo في السوق الصيني غالباً، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد Vivo Y78t، والذي ينضم لسلسلة Y78.

ولقد أعتمد الهاتف بالفعل في منصة 3C إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث رصد الهاتف بنموذج رقم V2312BA، مع شاحن بنموذج رقم V4440LoA0-CN بقدرة شحن 44W.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Vivo Y78t يأتي بتصميم يحاكي iQOO Z8x الذي قدم في السوق الصيني في شهر أغسطس، على أن يتضمن الإصدار الجديد بعض التغييرات في المواصفات.

كما ظهر الهاتف في منصة TENAA بنفس النموذج مع صور توضح تصميم هذا الإصدار من الجهة الأمامية والخلفية.

وتكشف الصور عن تصميم مربع باللون الأسود لوحدة الكاميرة الرئيسية في هاتف Vivo Y78t، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي أزرار التحكم في مستوى الصوتيات وزر النشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، على أن يدعم زر التشغيل الرئيسي تقنية إستشعار البصمة.

وتأتي الكاميرة في ثقب يتوسط الشاشة، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Vivo Y78t يتميز بحجم شاشة 6.64 إنش، وجودة عرض FHD+ بمعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 6 Gen 1، وبطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

المصدر

اعلان





