شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ Vega الفضائى يطلق 12 قمرًا صناعيًا إلى المدار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ فيجا الأوروبي 12 قمرًا صناعيًا نحو المدار في مهمته الأولى هذا العام، حيث انطلقت مركبة Vega، التي تديرها شركة Arianespace ومقرها فرنسا، من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، وفقاً لموقع space.

وتم تصميم Vega الذي يبلغ طوله 100 قدم (30 مترًا) لرفع حمولات صغيرة نسبيًا، وهو قادر على حمل "1500 كيلوجرام) إلى المدار على ارتفاع 700 كيلومتر فوق الأرض، وفقًا لمواصفات Arianespace.

وظهرت مركبة Vega لأول مرة في فبراير 2012 وقد طارت 22 مرة حتى الآن، وهو ما يفسر الاسم الذي أطلقته Arianespace على مهمة VV23، كانت الرحلة هي الأولى لطراز Vega القياسي منذ نوفمبر 2021.

وقد طار صاروخ Vega-C، مرتين منذ ذلك الحين، في يوليو 2022 وديسمبر 2022، وانتهت آخر هاتين المهمتين Vega-C - الثانية على الإطلاق - بالفشل، بسبب خلل في الفوهة، وتستخدم في المرحلة الثانية من الصاروخ.

وتم رفعوضع حمولتين رئيسيتين على VV23 هما "THEOS-2" وهو نظام مراقبة الأرض التايلاندي -2، وهو قمر صناعي لتصوير الأرض يبلغ وزنه 417 كجم، وFormoSat-7R/Triton، الذي طورته وكالة الفضاء التايوانية.

وكتبت Arianespace في بيان صحفي أن القمر الصناعي FormoSat-7R/Triton، الذي يبلغ وزنه 531 رطلاً (241 كجم)، "مجهز بنظام قياس انعكاسات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS-R)، الذي يجمع الإشارات التي ترتد عن سطح البحر، إنها تساعد العلماء على حساب مجال الرياح فوق المحيطات، وسيتم مشاركة هذه البيانات مع مجتمع الأرصاد الجوية العالمي، مما يساهم في التنبؤ بكثافة الإعصار ومساره".