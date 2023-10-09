شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما القبة الحديدية الإسرائيلية ودورها في الهجوم الأخير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين من الاستعداد لحرب طويلة وصعبة، وخاطب نتنياهو مواطنيه بعد يوم من قيام حركة حماس، بشن واحدة من أوسع عمليات الغزو على الأراضي الإسرائيلية منذ 50 عامًا.

وردت إسرائيل بشن ضربات ضخمة على مدن في قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى تدمير عشرات المباني، في حين واصلت حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقالت السلطات إن أكثر من 1100 شخص قتلوا في إسرائيل وغزة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر، وعلى مر السنين، روجت إسرائيل لنجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي في إحباط وتدمير الهجمات الصاروخية.

وتعتبر القبة الحديدية خط الدفاع الأول لإسرائيل على نطاق واسع، ولم يتضح بعد مدى فعالية النظام في الهجوم الأخير بالنظر إلى عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل.

يأتي ذلك في حين بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أن نظام القبة الحديدية يدمر الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل، بحسب Times of India.

ما القبة الحديدية؟ القبة الحديدية هو نظام دفاع صاروخي تم تطويره بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وتم نشره لأول مرة في عام 2011.

ويقال إن النظام قادر على التعامل مع الصواريخ التي يتراوح مداها بين 2.5 ميل وحوالي 43 ميلاً، ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فهي قادرة على التعامل بنجاح مع عدة صواريخ في وقت واحد.

والقبة الحديدية هي جزء من منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، التي تمتلك عدة أنظمة أخرى.

كيف تعمل القبة الحديدية؟ وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Hill نقلاً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، "يستخدم نظام القبة الحديدية رادارًا متعدد المهام لاكتشاف مسار الصاروخ.

ويقوم مركز القيادة والتحكم في النظام بتحليل مسار الصاروخ ومنطقة هبوطه المقدرة"، وتتلقى منصة الإطلاق أمر التشغيل من وحدة القيادة والسيطرة لإطلاق صاروخ واعتراض الصاروخ القادم.

ويضيف التقرير: "يحدد عنصر الذكاء الاصطناعي في النظام ما إذا كان الأشخاص سيتعرضون لخطر الصاروخ القادم. وإذا لم يتم تحديد الصاروخ على أنه تهديد، فسيسمح النظام للصاروخ بالهبوط".

الولايات المتحدة ترسل مزيد من الصواريخ للقبة الحديدية تقوم الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة والسفن الحربية لدعم إسرائيل، حيث أعلن البنتاجون يوم الأحد (8 أكتوبر) أنه سيرسل ذخائر إضافية إلى إسرائيل وينقل سفناً حربية تابعة للبحرية إلى مكان أقرب إلى البلاد لإظهار الدعم.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه أمر حاملة الطائرات جيرالد آر فورد وخمس طرادات ومدمرات ذات صواريخ موجهة، الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، بالجزء الشرقي من البحر بالقرب من إسرائيل.

وقال المسؤولون إن السفينتين كانتا في طريقهما لكن وصولهما سيستغرق بضعة أيام.

وبحسب ما ورد رفض المسؤولون الأمريكيون أن يكونوا أكثر تحديدًا بشأن أنظمة أسلحة معينة، لكن محللين مستقلين قالوا إن إسرائيل ستطلب على الأرجح المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" بالإضافة إلى القنابل والصواريخ للطائرات الهجومية.