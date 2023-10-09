تكنولوجيا: سامسونج تبدأ العمل على تطوير اثنان من المستشعرات بدقة 432 ميجابيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير اثنان من مستشعرات ISOCELL الجديدة للكاميرة والمميزة بدقة 432 ميجابكسل.

انطلق هاتف Galaxy S23 Ultra للأسواق بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، حيث يأتي هذا المستشعر بحجم أكبر 4 مرات مقارنة بمستشعر الكاميرة الذي يدعم هاتف iPhone 15 Pro Max.

وتستمر شركة سامسونج في تطوير جيل جديد من مستشعرات ISOCELL، حيث أكدت أحدث التقارير على أن سامسونج تستعد لإطلاق اثنان من المستشعرات الجديدة في الأسواق بدقة 432 ميجابكسل.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة حول مستشعرات سامسونج عبر “Revegnus” الذي أوضح أن المستشعرات الجديدة من سامسونج تعرف ب HW1 وHW2، على أن تتميز هذه المستشعرات بحجم 1 إنش.

ويختلف كلا المستشعرين في بعض المواصفات، حيث يأتي مستشعر ISOCELL HW1 بحجم 1/1.05 إنش، وحجم بيكسل 0.56µm، بينما يأتي مستشعر ISOCELL HW2 بحجم 1/1.07 إنش، وحجم بيكسل 0.5µm.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن المستشعرات الجديدة تأتي بتقنية دمج البيكسل لتجميع عدد من البيكسل في وحدة أكبر لدعم إنتاج صور بتفاصيل أكثر دقة وجودة أعلى في الإضاءة المنخفضة بشكل خاص.

وتشير التقارير إلى أن هذه الإصدارات ستكون الأولى من سلسلة ISOCELL HW، كما تؤكد على أن سامسونج تعمل أيضاً على مستشعر ISOCELL HP5 جديد بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يتميز بحجم 1/1.3 إنش، وحجم بيكسل 0.5µm، كما يدعم هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 7.

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