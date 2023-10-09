شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل VS ميتا.. صراع الواقع المختلط وكيف تستعد الشركتان لخوض السباق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد آبل وميتا من أكبر اللاعبين، إن لم يكن الوحيدين، في قطاع الواقع المختلط، حيث أثبتت شركة ميتا وجودها في هذا المجال لعدة سنوات، كما كشفت شركة آبل مؤخرًا عن Vision Pro الخاص بها ما أدى لتغيير المشهد، حيث تخطط الشركتان لتعميم الواقع الافتراضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فترغب شركة آبل في جعل سماعات الرأس الخاصة بها أكثر راحة، كما يشير محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، بينما تأخذ ميتا إشارات من Vision Pro من آبل لسماعات الرأس التالية، وتتخلص من وحدات التحكم لجعل Quest أقل تكلفة قليلاً.

وقال جورمان إن شركة آبل واثقة من تفوق Vision Pro ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن ما إذا كان المستهلكون سيرون الحاجة إلى الجهاز، بالنظر إلى سعره المرتفع البالغ 3500 دولار.

من ناحية أخرى، تعتقد ميتا أن النظام البيئي للألعاب في Quest 3 وسعرها البالغ 500 دولار يجعلها خيارًا أكثر جاذبية، وعلى الرغم من صعوبة المراهنة ضد شركة آبل، يمكن لـ ميتا تعديل ميزاتها بناءً على ما تضيفه آبل إلى Vision Pro وكيفية استجابة العملاء للتكنولوجيا، لكن Vision Pro تسبب في بعض الاضطرابات داخل ميتا.

وقال أحد المطلعين على الأمر: "نحن في مرحلة "الخوف من شركة أبل"، مثلما كانت عليه صناعة الهواتف المحمولة قبل إطلاق هاتف آيفون". إن تحويل زوكربيرج تركيز Quest من Metaverse إلى الألعاب والإنتاجية، هو الاستجابة المباشرة لـ Vision Pro من آبل، وهو ما تفعله آبل أيضًا.

وتعمل شركة ميتا على تطوير سماعة رأس أرخص وأكثر راحة تسمى Ventura، حيث يخططون لإزالة وحدات التحكم المجمعة، مما يسمح للمستخدمين باستخدام إيماءات اليد أو شراء وحدات التحكم بشكل منفصل.

وفي الوقت نفسه، تهدف شركة آبل إلى الحصول على خليفة أخف وأصغر لـ Vision Pro، والذي يأتي مزودًا بعدسات مدمجة موصوفة.