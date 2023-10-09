شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 15 يستخدم مودم Qualcomm الجديد لتحسين أداء اتصالات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أحد التغييرات الصغيرة التي طرأت علي iPhone 15 Pro هو الاستعانة بمودم X70 الجديد من Qualcomm لتحسين أداء 5G، وهو ما ينطبق أيضًا على iPhone 15 و iPhone 15 Plus بحسب 9to5mac.

وقد تم تأكيد هذا التغيير من قبل iFixit على تويتر، والذي أشار إلى أهمية هذا التغيير، وكتب: "لم تقم شركة Apple بإدراج لوحات Pro logic الخاصة بالعام الماضي في النماذج الأساسية لهذا العام، لقد قاموا بترقيتهم أيضًا".

وهذا يعني أن أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تتميز جميعها بمودم Qualcomm X70 بداخلها، يعد هذا استمرارًا لما حدث في العام الماضي، عندما استخدمت تشكيلة iPhone 14 بأكملها مودم Qualcomm X65.

وكشفت الاختبارات المعيارية التي أجرتها SpeedSmart الشهر الماضي أن مودم Qualcomm X70 يقدم تحسينات كبيرة لأداء 5G، وفقًا لهذه البيانات، يوفر iPhone 15 سرعات 5G أسرع بنسبة تصل إلى 24% مقارنة بمجموعة iPhone 14.

وبشكل عام، يجب أن يقلل مودم iPhone 15 X70 أيضًا من استهلاك الطاقة، ويحسن تجميع شركات الاتصالات 5G، ويحسن الأداء عندما يكون جهاز iPhone الخاص بك بعيدًا عن برج خلوي.