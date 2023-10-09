تكنولوجيا: أول الصور المسربة التي تكشف عن تصميم هاتف Galaxy M44

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج هاتف Galaxy M34 5G في السوق الهندي في شهر يوليو، ولقد بدأت العملاق الكوري بالفعل في العمل على الإصدار الجديد Galaxy M44 الذي رصد في صور حية مسربة.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها المتوسط Galaxy M44، ولقد كشفت صفحة @TheGalox عن صور حية مسربة لهذا الإصدار.

وتكشف الصور الحية المسربة عن دعم Galaxy M44 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED، كما يظهر الهاتف بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي، ومن المتوقع أن تأتي الإطارات الجانبية بتصميم مسطح، ولقد أوضحت تسريبات سابقة أن سامسونج تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 888.

يذكر أن هاتف Galaxy M34 5G السابق جاء بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كما تميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم التثبيت البصري، أيضاً قدمت سامسونج هذا الإصدار برقاقة Exynos 1280، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

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