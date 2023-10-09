تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف OnePlus Open قبل الحدث المرتقب في 19 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف OnePlus Open القابل للطي للأضواء من جديد في إعلان تشويقي رسمي من وان بلس إستعداداً للحدث المتوقع إنطلاقه في 19 من أكتوبر.

شغل هاتف OnePlus Open عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي إستعرضت تفاصيل للمواصفات والتصميم المتوقع لهذا الإصدار.

ولقد ظهر الهاتف اليوم في صور تشويقية على منصة X، كما أكدت تفاصيل سابقة على أن وان بلس تدعم هاتفها المرتقب بتصميم يحاكي Oppo Find N3 Fold.

كما أشارت التسريبات إلى أن OnePlus Open ينطلق رسمياً في حدث يعقد في السوق الهندي في 19 من أكتوبر، أيضاً يؤكد مصدر التسريبات على أن الهاتف يأتي بدقة 2K في شاشة بحجم 7.8 إنش.

أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وينطلق برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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