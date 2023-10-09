تكنولوجيا: الموعد المتوقع للإعلان عن Nintendo Switch 2 وسعر نموذجي الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nintendo في العمل على الجيل الثاني من جهاز الألعاب Nintendo Switch، ولقد إستعرضت تفاصيل جديدة الموعد المتوقع للإعلان عن هذا الإصدار والسعر الذي ينطلق به جهاز الألعاب للأسواق.

كشفت صفحة “SoldierDelta” عن خطط Nintendo لإطلاق نموذجين من جهاز الألعاب القادم Nintendo Switch 2، على أن يأتي النموذج الأول بالإعدادات التقليدية، بينما يتميز النموذج الثاني بتصميم رقمي.

كما أكد مصدر التسريبات على أن النموذج التقليدي من جهاز Switch 2 ينطلق للأسواق بسعر 449 دولار، بينما يأتي النموذج الرقمي بسعر 399 دولار.

أيضاً كشفت صفحة “SoldierDelta” عن الموعد المتوقع لإطلاق الجيل الثاني من Switch، حيث من المقرر أن يتم كشف النقاب عن هذا الإصدار في حدث يعقد في 24 من سبتمبر العام المقبل، أيضاً قد يتم تأجيل الحدث حتى الثالث من شهر نوفمبر.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شاشة Nintendo Switch 2 تتميز بتقنية LED، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار قد يأتي بميزة تقنية الواقع المعزز.

أيضاً من المتوقع أن ينافس هذا الإصدار أجهزة PlayStation 5 وXbox Series S/X، كما يتميز Switch 2 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أيضاً يدعم الجهاز تقنية Nvidia الجديدة DLSS 3.1، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





