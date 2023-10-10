شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يرصد انفجارًا ساطعًا خارج المجرة يحير العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا وميض ضوئي شديد السطوع والسرعة ظهر في مكان مجهول بالفضاء، يُعرف من الناحية الفنية باسم الضوء الأزرق البصري العابر السريع (LFBOT)، والشيء الغريب في هذا الحدث النادر هو أنه حدث خارج المجرة، بحسب Digitartlends.

وقد تمت ملاحظة هذه الومضات عدة مرات فقط منذ اكتشافها في عام 2018، وتم تسمية هذا الحدث بالتحديد باسم The Finch، وفي هذه الأثناء، تم استخدام هابل لتتبع نقطة أصل الوميض، والتي كانت تقع بين مجرتين، على بعد 50000 سنة ضوئية من مجرة ​​حلزونية أكبر وحوالي 15000 سنة ضوئية من مجرة ​​أصغر.

وقد حير علماء الفلك هذا الأمر، حيث كان يُعتقد أن هذه الأحداث تصدر من داخل المجرات التي تتشكل فيها النجوم، لكن هذا الحدث حدث بعيدًا عن أي منطقة تشكل النجوم.

وقد تمت ملاحظة هذه الومضات عدة مرات فقط منذ اكتشافها في عام 2018، وتم تسمية هذا الحدث بالتحديد باسم The Finch، و تم استخدام هابل لتتبع نقطة أصل الوميض، والتي كانت تقع بين مجرتين، على بعد 50000 سنة ضوئية من مجرة ​​حلزونية أكبر وحوالي 15000 سنة ضوئية من مجرة ​​أصغر.

وقد حير علماء الفلك هذا الأمر، حيث كان يُعتقد أن هذه الأحداث تصدر من داخل المجرات التي تتشكل فيها النجوم، لكن هذا الحدث حدث بعيدًا عن أي منطقة تشكل النجوم.

"كانت ملاحظات هابل هي الشيء الحاسم، حيث قال آشلي كريمز، الباحث الرئيسي في بيان: "لقد جعلونا ندرك أن هذا كان غير عادي مقارنة بالأشياء الأخرى المشابهة، لأنه بدون بيانات هابل لم نكن لنعرف".

تمت ملاحظة الوميض أيضًا باستخدام أدوات أخرى مثل مرصد جيميني ساوث الأرضي، والذي وجد أن درجة حرارة فينش كانت لا تصدق 20000 درجة مئوية (حوالي 36000 فهرنهايت).

تضيء هذه الومضات وتخفت في غضون أيام قليلة، مقارنة بالأحداث الفلكية القصيرة الأخرى مثل المستعرات الأعظم التي تميل إلى السطوع والخفت على مدى أشهر.

واعتقد العلماء أن LFBOTs قد يتم إنشاؤها بواسطة نوع معين ونادر من المستعرات الأعظم التي تحدث للنجوم الكبيرة جدًا وقصيرة العمر، وبما أن هذه النجوم لا تدوم لفترة طويلة، فإنها تميل إلى أن تكون موجودة بالقرب من دور الحضانة النجمية حيث ولدت، لكن هذا الفلاش الجديد يتحدى هذا المفهوم.

يقول كريمز: "كلما عرفنا المزيد عن LFBOTs، كلما فاجأتنا أكثر". "لقد أظهرنا الآن أن LFBOTs يمكن أن تحدث على مسافة طويلة من مركز أقرب مجرة، وموقع Finch ليس هو ما نتوقعه لأي نوع من المستعرات الأعظم."

من الممكن أن الومضات ليست في الواقع ناجمة عن المستعرات الأعظم، بل هي ناجمة عن تمزق النجوم بسبب الثقوب السوداء. أو من الممكن أن يكون هناك نجم سريع الحركة كان يمر بين المجرتين وانفجر أثناء رحلته. نظرًا لأن الأحداث نادرة جدًا، فمن الصعب تحديدها في هذه المرحلة من البحث.

قال كريمز: "يطرح هذا الاكتشاف أسئلة أكثر بكثير مما يجيب عليه". "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة أي التفسيرات المحتملة العديدة هو الصحيح."