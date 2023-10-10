شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة "الرمز السرى" الجديدة لمحادثات واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة واتساب عن ميزة Chat Lock التي تتيح للمستخدمين قفل محادثات معينة باستخدام بصمات الأصابع أو قفل الوجه أو رموز المرور الخاصة بهم في مايو من هذا العام، والآن يقال أن المنصة تختبر ميزة رمز سري جديدة ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محادثاتهم المقفلة.

وبحسب التقرير، فيقال إن هذا سيسمح للمستخدمين باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، حيث تم رصد ميزة الأمان القادمة في الإصدار التجريبي من WhatsApp بحسب gadgets360.



واتساب

ووفقًا للتقرير، سيسمح واتساب قريبًا للأشخاص باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، وستضيف ميزة الرمز السري هذه طبقة أخرى من الأمان للمحادثات الحساسة.

ويمكن للمستخدمين إدخال الرمز السري للوصول إلى محادثاتهم المقفلة من شريط البحث في التطبيق، ويقال إن تكوين الرمز السري سيسمح للمستخدمين بقفل الدردشات من الأجهزة المصاحبة أيضًا.