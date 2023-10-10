شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تعطيل ميزة تتبع الإعلانات المستهدفة الجديدة فى كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل ميزة جديدة في كروم تتتبع عاداتك عبر الإنترنت لتخصيص تلك الإعلانات خصيصًا للمستخدمين، إلا أنه لا يناسب الجميع، خاصة للمهتمين بالخصوصية، على الرغم من كونه مناسبا لدي البعض.

وآثار تقديم جوجل نظامًا جديدًا لتتبع الإعلانات المستهدفة في متصفح كروم، مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم اهتمامات المستخدم بناءً على سجل التصفح، واستبدال ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.

إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية: -افتح كروم وإعدادات الوصول. - انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح القائمة.

-انتقل إلى الخصوصية والأمان.

-قم بالتمرير فوق "الإعدادات" في القائمة.

- حدد "الخصوصية والأمان" من القائمة الفرعية.

ابحث عن إعدادات خصوصية الإعلانات -ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، حدد موقع "خصوصية الإعلان" وانقر عليه.

-قم بإيقاف تشغيل تتبع الإعلانات المستهدفة

-داخل "خصوصية الإعلان"، ستجد ثلاث فئات:

- موضوعات الإعلان (بناءً على سجل التصفح الخاص بك).

- الإعلانات المقترحة للموقع (بناءً على المواقع التي تمت زيارتها).

- قياس الإعلان (لفعالية الإعلان).

- انقر على كل فئة لاستكشاف تفاصيلها.

ولإيقاف تتبع الإعلانات المستهدفة، قم بإيقاف تشغيل كل فئة على حدة. يؤدي هذا إلى منع Chrome من مشاركة بياناتك في تلك المناطق، ويعد تعطيل نظام تتبع الإعلانات المستهدف الجديد في كروم عملية بسيطة تساعد في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد لا تكون مضمونة بسبب ممارسات الموقع الفردية، إلا أنها تعتبر نقطة بداية جيدة، و باتباع الخطوات السابقة، يمكنك التحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت والحد من تتبع اهتماماتك وسلوك التصفح في جوجل كروم.