شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طريقة تثبيت تحديث iOS 17.0.3 لحل مشكلة ارتفاع حرارة iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل التحديث إلى iOS 17.0.3 أيضًا على إصلاح ثغرة أمنية تؤثر على نواة نظام التشغيل والتي من شأنها أن تسمح لمستخدم ضار بالوصول إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.
وإذا لم تتلق إشعارًا للتحديث إلى iOS 17.0.3، فيمكنك التحقق يدويًا من التحديث وتثبيته بنفسك باتباع الخطوات التالية:
1- قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بشبكة Wi-Fi واشحنه حتى يصل مستوى البطارية إلى أعلى من 50%.
2- افتح تطبيق الإعدادات وانقر على عام > تحديث البرنامج.
3- انتظر حتى يتم إدراج التحديث ثم اضغط على التحديث الآن.
4- أدخل رمز المرور الخاص بهاتفك، وسيبدأ تنزيل التحديث.
5- انتظر حتى اكتمال التحديث وإعادة تشغيل هاتفك، الأمر الذي من المفترض أن يستغرق بضع دقائق.
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