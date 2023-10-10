شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طريقة تثبيت تحديث iOS 17.0.3 لحل مشكلة ارتفاع حرارة iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل تحديث iOS 17.0.3 لمستخدمي آيفون، بعد أسبوعين من الإصدار الأول لأحدث تحديث لنظام التشغيل من أبل، يأتي آخر تحديث لنظام iOS للشركة مع إصلاح لمشكلة أثرت على طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين من أبل، بعد أن اشتكى المستخدمون من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة.

ويعمل التحديث إلى iOS 17.0.3 أيضًا على إصلاح ثغرة أمنية تؤثر على نواة نظام التشغيل والتي من شأنها أن تسمح لمستخدم ضار بالوصول إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.

وإذا لم تتلق إشعارًا للتحديث إلى iOS 17.0.3، فيمكنك التحقق يدويًا من التحديث وتثبيته بنفسك باتباع الخطوات التالية:

1- قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بشبكة Wi-Fi واشحنه حتى يصل مستوى البطارية إلى أعلى من 50%.

2- افتح تطبيق الإعدادات وانقر على عام > تحديث البرنامج.

3- انتظر حتى يتم إدراج التحديث ثم اضغط على التحديث الآن.

4- أدخل رمز المرور الخاص بهاتفك، وسيبدأ تنزيل التحديث.

5- انتظر حتى اكتمال التحديث وإعادة تشغيل هاتفك، الأمر الذي من المفترض أن يستغرق بضع دقائق.