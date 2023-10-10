شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق أبل أجهزة Mac جديدة قريبًا؟ .. أبرز التسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تطلق Apple أجهزة Mac جديدة في الخريف، ولكن ما إذا كان ذلك سيحدث هذا العام ليس مؤكدًا على الإطلاق، وإذا كانت أبل تخطط لإطلاق أجهزة Mac قبل نهاية الاسبوع، فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن ذلك سيحدث هذا الشهر، وفقاً لموقع macrumors.

وقد صرح مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا لبرنامج MacRumors Show أنه لا يتوقع أن تعقد شركة أبل حدثًا في أكتوبر لأن الشركة ليس لديها ما يكفي من المنتجات والميزات الجديدة لتبرير ذلك.

وقد مر أكثر من 120 يومًا منذ أن أطلقت أبل جهاز Mac جديدًا، وكان آخرها إصدارات M2 من Mac Pro وMac Studio وMacBook Air مقاس 15 بوصة، والتي وصلت جميعها في يونيو.

وقبل ذلك، في يناير، أصدرت أبل إصدارات M2 Pro و‌M2 Max من أجهزة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة، إلى جانب طرازات Mac mini الجديدة التي تعمل بنظام M2.

وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديث MacBook Air مقاس 13 بوصة وMacBook Pro مقاس 13 بوصة منذ أكثر من 450 يومًا، ولم يشهد iMac تحديثًا منذ أكثر من 880 يومًا، هذه الطرز الثلاثة الأخيرة هي الأكثر استحقاقًا للتحديثات، ولكن هذا لا يعني أن شركة أبل ستعطيها الأولوية للحصول على التحديثات على أجهزة Mac الأخرى.

من ناحية أخرى، ادعى تقرير سلسلة التوريد في أكتوبر أن شركة أبل تستعد لإصدار طرازات MacBook Pro جديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شاشات LED صغيرة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة قبل انتهاء العام.

أما بالنسبة لجهاز Mac mini، فقد قامت شركة أبل بتحديث الجهاز بشرائح M2 في يناير 2023، بينما من غير المتوقع أن تظهر الطرز التي تعمل بنظام M3 حتى أواخر عام 2024 على أقرب تقدير، وفقًا لجورمان، وقال إنه إذا تم طرح هذه المنتجات في عام 2023، فمن المرجح أن تكشف عنها شركة آبل عبر بيان صحفي وليس خلال حدث ما.