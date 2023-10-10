شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه مشكلة فى وزن نظارة الواقع المختلط Vision Pro.. كيف ستعالجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة الإخبارية لمارك جورمان أن شركة آبل لا تزال تشعر بالقلق بشأن وزن سماعة الرأس Vision Pro، وتعمل على جعل الجيل التالي منها أخف وزنًا، وفقاً لموقع 9to5mac.

ويصف جورمان أيضًا الصعوبات التي تواجهها الشركة في التعامل مع العدسات الطبية التي سيحتاجها العديد من العملاء.

مخاوف الوزن في Vision Pro فعندما أعلنت شركة Apple عن Vision Pro في يونيو، سمحت لممثلي وسائل الإعلام المختارين بتجربتها بأنفسهم - ومن بينهم Chance Miller - وكان وزن سماعة الرأس أحد المخاوف التي أثارها.

وقال Chance Miller : "لقد ارتديت Vision Pro لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وكانت تجربتي إيجابية بشكل عام، القماش ناعم وقابل للتنفس، وهناك الكثير من الحشو حول العينين، وشعرت بالدفء (ولكن ليس مريحًا جدًا) على رأسي".

وقد اتخذت شركة أبل بالفعل قرارين كبيرين يهدفان إلى تقليل الوزن، أولاً، جعل التصميم أكثر إحكاما، مما أدى إلى عدم وجود مساحة للمستخدمين لارتداء النظارات الطبية.

وثانيًا، قامت شركة Apple بإزالة وزن البطارية من Vision Pro من خلال اتخاذ قرار بالحصول على حزمة بطارية منفصلة ومربوطة، وقد أدى هذا القرار إلى قدر لا بأس به من الانتقادات في وقت الإعلان عنه.

ولا يزال العمل على الجيل التالي من Vision Pro مبكرًا، لكن الشركة تأمل في جعل الجهاز أخف وزنًا وأصغر قليلاً على الأقل، وتزن حاليًا حوالي رطل، وقد أظهر الاختبار أنه يمكن أن يشعر بثقله الشديد بالنسبة لبعض المستخدمين - حتى على فترات قصيرة، وتفكر شركة Apple في معالجة هذه المشكلة في الطراز الأول باستخدام حزام فوق الرأس، لكن جعل الأجهزة أخف وزنًا يعد حلاً أفضل على المدى الطويل.