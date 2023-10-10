شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر ميزة "My AI" بسناب شات في بريطانيا بسبب مخاوف خصوصية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميزة My AI بتطبيق Snapchat احتمالية الحظر في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من كونها قد تعرض خصوصية الأطفال للخطر، ويأتي ذلك بعد غضب بعض المستخدمين من الميزة.

وبحسب موقع 9to5mac، فتعد Snapchat's My AI ميزة تعتمد على ChatGPT الذي أضافته إلى التطبيق في فبراير، وهو روبوت محادثة يشغل أحدث إصدار من تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI، ويتوفر My AI كميزة تجريبية لمشتركي Snapchat+.

ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت، رأت الشركة ضرورة لتحذير المستخدمين من مشاركة الأسرار مع الذكاء الاصطناعي، لأن المعلومات التي يتم مشاركتها ليست خاصة.

وقد وجد التحقيق مؤقتًا أن Snap فشلت في تحديد وتقييم المخاطر بشكل مناسب لعدة ملايين من مستخدمي My AI في المملكة المتحدة بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

وتوصل تحقيق ICO مؤقتًا إلى أن تقييم المخاطر الذي أجرته شركة Snap قبل إطلاق "My AI" لم يقم بتقييم مخاطر حماية البيانات التي تشكلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل مناسب، وخاصة بالنسبة للأطفال، يعد تقييم مخاطر حماية البيانات ذا أهمية خاصة في هذا السياق الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا المبتكرة ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

ويشدد مكتب ICO على أن هذه مجرد نتيجة مؤقتة، وهو مفتوح أمام الشركة لتمثيلها لإظهار أن استنتاجاتها خاطئة، ومع ذلك، إذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد يتم حظر الميزة في المملكة المتحدة.

إذا تم اعتماد إشعار التنفيذ النهائي، فقد يُطلب من Snap التوقف عن معالجة البيانات المتعلقة بـ "My AI"، وهذا يعني عدم تقديم منتج "My AI" لمستخدمي المملكة المتحدة في انتظار قيام شركة Snap بإجراء تقييم مناسب للمخاطر.