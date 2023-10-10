تكنولوجيا: هاتف Honor Play 50 Plus ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor Play 50 Plus الذي يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 6000 mAh.

يتميز هاتف Honor Play 50 Plus بشاشة IPS LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، أيضاً تتميز الشاشة بأبعاد 20:09، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم سطوع 850 nit.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Magic OS 7.2.

كما يدعم Play 50 Plus بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير مع فلاش LED.

وتأتي كاميرة السيلفي في Honor Play 50 Plus بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف معايير Hi-Res في الصوتيات، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.1.

أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 166.7 في 76.5 في 8.24 مم، ووزن 199 جرام، ومن المقرر أن يتوفر Honor Play 50 Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 195 دولار، على أن يتوفر بألوان البنفسجي، والأسود وأيضاً اللون الأخضر والفضي.

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