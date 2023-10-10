شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة تعديل اسم القناة فى واتس آب والان مع تفاصيل الخبر
تعمل قنوات WhatsApp كأداة للبث في اتجاه واحد، مما يسمح للمسؤولين بإرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو وملصقات واستطلاعات رأي، وتسمح المنصة المملوكة لـ Meta أيضًا لمنشئ القناة بتحرير وتخصيص المعلومات حول قناة WhatsApp الخاصة بهم.
يمكنك اختيار تغيير اسم قناتك في أي وقت، ويقتصر اسم القناة على 100 حرف.
1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي
2. الآن، للانتقال إلى صفحة معلومات القناة، انتقل إلى علامة التبويب "التحديثات".
3. الآن اضغط على قناتك لفتحها
4. بعد هذا اضغط على اسم قناتك
5.الآن اضغط على معلومات القناة، ثم تحرير القناة
6.قم بتحديث اسم قناتك، ثم اضغط على علامة الاختيار
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