شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة تعديل اسم القناة فى واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يونيو من هذا العام، قدم واتساب ميزة القنوات الخاصة به، والتي تتشابه مع انستجرام، في البداية في مناطق محددة، وحاليًا، وتحت ملكية Meta، بدأت المنصة في نشر هذه الميزة عالميًا، و يؤكد واتساب أن القنوات توفر طريقة بسيطة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات الأساسية من الأفراد والمؤسسات ضمن نظام واتساب البيئي.

تعمل قنوات WhatsApp كأداة للبث في اتجاه واحد، مما يسمح للمسؤولين بإرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو وملصقات واستطلاعات رأي، وتسمح المنصة المملوكة لـ Meta أيضًا لمنشئ القناة بتحرير وتخصيص المعلومات حول قناة WhatsApp الخاصة بهم.

إليك كيفية تعديل اسم قناة WhatsApp الخاصة بك يمكنك اختيار تغيير اسم قناتك في أي وقت، ويقتصر اسم القناة على 100 حرف.

خطوات 1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

2. الآن، للانتقال إلى صفحة معلومات القناة، انتقل إلى علامة التبويب "التحديثات".

3. الآن اضغط على قناتك لفتحها

4. بعد هذا اضغط على اسم قناتك

5.الآن اضغط على معلومات القناة، ثم تحرير القناة

6.قم بتحديث اسم قناتك، ثم اضغط على علامة الاختيار