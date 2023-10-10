تكنولوجيا: هاتف Oppo A2x ينطلق بمعالج Dimensity 6020 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo النقاب عن هاتف Oppo A2x الذي يأتي بمعالج Dimensity 6020 ومعدل تحديث 90Hz وينطلق بسعر يبدأ من 153 دولار.

يتميز هاتف Oppo A2x بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1612 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وسطوع بنسبة 720 nit.

أيضاً تدعم الشاشة تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، كما ينطلق الهاتف برقاقة Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Oppo A2x بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة ColorOS 13.1، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتميز بأبعاد 163.8 في 75.1 في 8.12 مم، ووزن 185 جرام.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت بسعر 153 دولار، كما يتوفر بإختيارات ألوان الأسود، والذهبي، وأيضاً اللون البنفسجي.

المصدر

اعلان





