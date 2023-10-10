شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يصل آيفون 16؟.. تعرف على موعد طرح الإصدار المقبل من هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل بجد بالفعل على إصدار iPhone جديد تمامًا، ولم يتبق سوى أقل من عام على ذلك، ورغم أن iPhone 15 وiPhone 15 Pro هما محط الانظار في الوقت الراحن، إلا أن تقرير جديد كشف عن موعد طرح سلسلة هواتف أيفون 16 المستقبلية.

وقد فحصت صحيفة The U.S. Sun خطط الإطلاق التقليدية لشركة Apple، وتحاول التنبؤ بالموعد الذي سنكتشف فيه حدث إطلاق iPhone التالي، بالإضافة إلى تواريخ الكشف عن iPhone 16، والطلبات المسبقة، والإصدار - وحتى الإطلاق، من تحديث iOS 18 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

توقع تاريخ إصدار iPhone 16 لن تكشف شركة Apple عن تاريخ إصدار iPhone 16 حتى يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، ومن المحتمل ألا تؤكد الشركة تاريخ حدث إطلاق iPhone الجديد إلا قبل حوالي أسبوعين.

ولحسن الحظ، فإن شركة Apple هي مخلوق معتاد، لذلك من السهل جدًا تخمين التواريخ الأكثر احتمالاً للكشف عن جهاز iPhone الجديد وإصداره، فعلى سبيل المثال، من المعلوم أن جهاز iPhone الجديد يصدر سنويًا، ودائمًا في شهر سبتمبر.

ويقع الكشف عمومًا في النصف الأول من الشهر، وعادةً ما يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولذلك بالنسبة لجهاز iPhone 16، تتوقع أن ترى تاريخ الكشف عنه يوم الثلاثاء 10 سبتمبر أو الأربعاء 11 سبتمبر.

ومع ذلك، يصادف يوم 11 سبتمبر الذكرى السنوية لمأساة كبرى في الولايات المتحدة، لذا فمن شبه المؤكد أن هذا يستبعد يوم الأربعاء، وهذا يعني أن التاريخ الأكثر احتمالاً للكشف عن iPhone 16 هو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، من المرجح أن يتم إرسال دعوات الحدث قبل أسبوعين، يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

وبناءً على هذا الجدول الزمني، نتوقع أن يتم بدء الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 16 يوم الجمعة 13 سبتمبر، ومن المحتمل بعد ذلك أن نشهد طرح برنامج iOS 18 الجديد لأصحاب iPhone الحاليين يوم الاثنين 16 سبتمبر، وسيكون تاريخ إصدار iPhone 16 الرسمي في المتجر هو الجمعة 20 سبتمبر.





لذا، للتلخيص، إليك التوقعات الرسمية لصحيفة U.S. Sun بشأن جدول إطلاق iPhone 16: لذا، للتلخيص، إليك التوقعات الرسمية لصحيفة U.S. Sun بشأن جدول إطلاق iPhone 16: تأكيد حدث iPhone 16 – الثلاثاء 27 أغسطس 2024

حدث إطلاق iPhone 16 – الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الطلبات المسبقة لـ iPhone 16 – الجمعة 13 سبتمبر 2024

تاريخ إصدار iOS 18 – الاثنين 16 سبتمبر 2024

تاريخ إصدار iPhone 16 – الجمعة 20 سبتمبر 2024

بالطبع قد تكون هذه التواريخ خاطئة إلى حد كبير، ولكن هذا يعني أن شركة آبل قامت بتغيير مفاجئ في تقاليدها.