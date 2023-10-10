تكنولوجيا: مايكروسوفت تسجل براءة إختراع لنظارة واقع معزز ببطارية قابلة للتبديل السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت عملاق البرمجيات مايكروسوفت براءة إختراع جديدة لتصميم مبتكر في نظارات الواقع المعزز يتميز بدعم التبديل السريع للبطارية.

تستعد مايكروسوفت للتوسع بالتقنيات والأجهزة التي تدعم تقنية الواقع المعزز خلال الفترة القادمة، ولقد رصدت بالفعل براءة إختراع للشركة لنظارة بتقنية الواقع المعزز.

وتختلف رؤية مايكروسوفت في تصميم نظارة الواقع المعزز عن الفكرة التقليدية التي قدمت في الأسواق حتى الآن.

وتؤكد ملفات براءة الإختراع على أن مايكروسوفت تهدف لتطوير نظارة الواقع المعزز بتصميم يرتكز على وحدات مجمعة لدعم التبديل السريع للبطارية والتي تدعم التثبيت في مقدمة النظارة أو سماعة الأذن القابلة للفصل.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا التصميم المستخدم في التبديل السريع للبطارية أثناء التنقل، وأيضاً عمر شحن أطول لنظارة الواقع المعزز.

كما تقدم مايكروسوفت للمستخدمين إختيار لإرتداء النظارة بدون بطارية لخفض وزن النظارة ولتجربة أفضل في إرتداء النظارة أثناء العمل.

من جانب أخر يرتكز تصميم نظارة الواقع المعزز على دعم الإتصال بالأجهزة الخارجية، لذا يدعم هذا التصميم تحسين الحوسبة، والذاكرة، مع إمكانية إضافة مهام جديدة للنظارة مثل دعم Wi-Fi أو LiFi.

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