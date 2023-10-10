تكنولوجيا: سامسونج تعزز تقنية الذكاء الإصطناعي في سلسلة Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط سامسونج لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في سلسلة Galaxy S24 وواجهة OneUI 6.1.

قدمت سامسونج رقاقة Exynos 2400 خلال الفترة الماضية بشكل رسمي بترقية كبيرة في تقنية الذكاء الإصطناعي تصل إلى 14.7 مرة، ومن المقرر أن تدعم الرقاقة سلسلة Galaxy S24 القادمة من سامسونج.

وفي تفاصيل جديدة نشرت عبر “Ice Universe” اليوم تم التأكيد على الترقية الكبيرة المقدمة في وحدة المعالجة في تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل خاص، مع مميزات جديدة، وترقية لمساعد “Bixby” الرقمي.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن سلسلة Galaxy S24 ستشهد تطور كبير في تقنية الذكاء الإصطناعي، على أن تأتي السلسلة الجديدة مع تحديث OneUI 6.1 الذي يتضمن أكبر تحسينات مقدمة في واجهة المستخدم، مع ترقية كبيرة لمساعد Bixby.

كما توضح التفاصيل الجديدة خطط سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S24 بكرت الشاشة Xclipse 940 الجديد الذي يدعم تقنية تتبع الأشعة للألعاب، أيضاً من المتوقع أن ترتكز الرقاقة على عملية تصنيع بدقة 4 نانومتر بمعمارية LPP+، كما تضم 10 من الأنوية، على أن تأتي نواة Cortex-X4 الرئيسية بسرعة 3.1 GHz.

أيضاً تتكامل المواصفات السابقة مع ذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين UFS 4.0، وأيضاً شريحة مودم Exynos 5300 التي ستعزز سرعة آداء Galaxy S24 بشكل كبير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط سامسونج للسلسلة القادمة.

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