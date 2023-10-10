تكنولوجيا: حرب الرقائق: مايكروسوفت تستعد لطرح بروسيسور ذكاء اصطناعى الشهر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن OpenAI المدعومة من Microsoft، الشركة التي أطلقت ChatGPT، تتطلع إلى الدخول في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، والآن ادعى تقرير منفصل أن صانع Windows يخطط للكشف عن أول شريحة للشركة مصممة لمعالجة نماذج الذكاء الاصطناعي في مؤتمرها السنوي للمطورين.

حيث يأتى ذلك مع احتلال الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة، يتطلع عمالقة التكنولوجيا إلى تقليل اعتمادهم على صانعي الرقائق وزيادة عائد استثمارهم إلى الحد الأقصى.

ونقلاً عن شخص لديه معرفة مباشرة بالأمر، ذكرت The Information أن الإطلاق، "تتويجًا لسنوات من العمل، يمكن أن يساعد Microsoft على تقليل اعتمادها على شرائح الذكاء الاصطناعي المصممة من قبل Nvidia، والتي كانت قليلة المعروض مع ازدهار الطلب عليها".

ويقال إن الشريحة تحمل الاسم الرمزي "Athena" ويمكن أن تظهر لأول مرة في مؤتمر Microsoft Ignite السنوي الذي يبدأ في 14 نوفمبر في سياتل، ويقال إن شريحة Microsoft تشبه وحدات معالجة الرسوميات Nvidia وهي مصممة لخوادم مركز البيانات التي تقوم بتدريب وتشغيل نماذج لغوية كبيرة، وهو البرنامج الذي يقف وراء ميزات الذكاء الاصطناعي للمحادثة مثل ChatGPT من OpenAI.

وتستخدم Microsoft حاليًا وحدات معالجة الرسومات Nvidia لتشغيل LLMs لعملاء السحابة، بما في ذلك OpenAI وIntuit، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الإنتاجية من Microsoft.

ويمكن أن تسمح الشريحة لشركة Microsoft بتقليل اعتمادها على وحدة معالجة الرسوميات Nvidia H100، والتي يقال إنها تواجه قيودًا على العرض بسبب الطلب المتزايد.

ويأتي هذا التطوير في الوقت الذي أشار فيه تقرير إلى أن OpenAI تفكر أيضًا في صنع شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الشركة انخرطت في مناقشات حول استراتيجيات شرائح الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي على الأقل. وقالت إن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، جعل أيضًا الحصول على المزيد من رقائق الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة.