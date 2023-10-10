شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوفان الأقصى .. انخفاض أسعار البيتكوين 1.09% بعد الأحداث الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، انخفاضا بنسبة 1.09%، حيث يتم تداولها عند سعر يبلغ 27,590 دولارًا، وذلك بسبب الحرب المستمرة بين فلسطين وجيش الاحتلال الإسرائيلى، وقد أثر هذا الانخفاض في قيمة البيتكوين، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، على أسعار معظم العملات المشفرة.

في الأسبوع الماضي، تم تداول عملة البيتكوين حول نقطة سعر تبلغ 27,553 دولارًا أمريكيًا ومنذ ذلك الحين، فشلت أصول العملة المشفرة في رؤية أي تغييرات كبيرة في أسعارها، وفقاً لموقع gadgets360.

كما انضمت عملة الأثير إلى بيتكوين في رؤية الانخفاض اليوم الثلاثاء، وبعد خسارة قدرها 2.94%، تبلغ قيمة الأثير حاليًا 1,583 دولارًا.

كما سجلت كل من Shiba Inu، وChainlink، وAvalanche، وLeo، وStellar، وMonero، وCosmos خسائر طفيفة ولكنها ملحوظة.

وقد انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة بنسبة 1.56 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ تقييم سوق العملات المشفرة 1.07 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap .

من بين عدد قليل من العملات المشفرة التى تمكنت من الاحتفاظ بأرباح طفيفة، تم تمييز أسماء USD Coin وBitcoin Cash وBinance USD وCartesi وBitcoin Hedge وStatus.