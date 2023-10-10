شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تصنف بعض إعلانات أبل على أنها "مضللة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى X على ميزة التحقق من المعلومات تسمى "ملاحظات المجتمع" أو Community، حيث يمكن للأعضاء إضافة ملاحظات وتوفير سياق للمشاركات التى قد تكون مضللة، وبينما أشارت التقارير السابقة إلى أن الميزة ساعدت المستخدمين، يتم الآن استخدام الميزة لتحدى إعلانات Apple وSamsung وغيرهما.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، تم إزالة إعلانات من الشركات لتقديم ادعاءات كاذبة أو مضللة، كما قيل أن Uber حذفت إعلانًا بعد ملاحظة مجتمعية مهمة، لكن ملاحظة مجتمع Apple اختفت عندما صنفها أعضاء آخرون فى الملاحظات بشكل سلبي.

وتحتوى ملاحظات المجتمع على خيار يسمح للمستخدمين بتقييمها على أساس مدى فائدة الملاحظة، يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن ملاحظة.

ملاحظات المجتمع على إعلانات Apple وSamsung

وزعم التقرير أنه فى شهر أغسطس، تلقى إعلان لشركة Apple يروج لاستدامة جهاز iPhone مذكرة مجتمعية تزعم أن شركة Apple تعمل عمدًا على إبطاء طرازات الهواتف القديمة لتشجيع المبيعات، واختفت المذكرة، التى استشهدت بدعوى قضائية عام 2020 حول هذا الموضوع، فى وقت لاحق بعد أن وصفها عدد من المتطوعين بأنها غير مفيدة.

وفى أبريل، نشرت شركة Samsung Mobile رسالة على X للترويج لقدرة الكاميرا الموجودة على هاتف Galaxy S23 Urtla على التقاط صور للقمر، وظهرت ملاحظة تخبر المستخدمين أن "هواتف سامسونج تلتقط صورًا "مزيفة" رقميًا للقمر لجعلها تبدو أكثر وضوحًا"، مع إدراج قصة من موقع التكنولوجيا The Verge كمصدر لها.

نقلًا عن Alex Mahadevan، مدير منظمة MediaWise للتثقيف الإعلامى الرقمى، الذى اقتبس البيانات المقدمة علنًا بواسطة X، قال التقرير أن X نشرت أكثر من 21200 ملاحظة مجتمعية أسفل المنشورات والإعلانات على منصتها منذ ظهور الميزة لأول مرة، لكن معظم الملاحظات المقترحة لم تصبح عامة أبدًا.