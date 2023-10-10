شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتخلص من غرامة 32.5 مليون دولار فى دعوى براءة اختراع ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جوجل فى إقناع قاضٍ فيدرالى فى كاليفورنيا بأنها لم تنتهك براءات الاختراع الصوتية الخاصة بشركة Sonos، وكما أفادت رويترز، أسقط قاضى المقاطعة الأمريكية "ويليام ألسوب" حكمًا سابقًا فرض على شركة التكنولوجيا العملاقة غرامة قدرها 32.5 مليون دولار لانتهاكها براءات الاختراع التى تحتفظ بها Sonos والمتعلقة بإدارة مجموعات من المتحدثين، وفقًا لموقع engadget.

وأوضح القاضى أن براءات اختراع سونوس الخاصة بالدعوى "تنحدر ظاهريًا من التطبيق المؤقت لعام 2006"، ومع ذلك، يبدو أن الشركة لم تقدم طلبات الحصول على براءات الاختراع المعنية حتى عام 2019، ولم تطرح التكنولوجيا على منتجاتها الخاصة حتى عام 2020، وذلك بعد سنوات من قيام جوجل، فى عام 2014، بتقديم خطة لاستخدام Sonos تقنية الصوت متعددة الغرف أثناء استكشاف التعاون.

وبما أن شركة Sonos ربطت براءات اختراعها بالتطبيق المؤقت لعام 2006، فقد بدا أنها سبقت منتجات جوجل، لكن القاضى ألسوب قال أن الطلب المبكر فشل فى الكشف عن الاختراع الفعلى، وأنه فى عام 2019، عدلت شركة Sonos مواصفات طلب براءة الاختراع الخاص بها لإدراج مادة جديدة.

وكتب ألسوب فى قراره: "لم تكن هذه حالة مخترع يقود الصناعة إلى شيء جديد، كانت هذه حالة من الصناعة الرائدة بشيء جديد، وعندها فقط، خرج المخترع من الأعمال الخشبية ليقول أنه توصل إلى الفكرة أولًا - وينتزع ادعاءات جديدة لقراءتها على منتجات منافسة من تطبيق قديم".

رفعت شركة Sonos دعوى قضائية ضد جوجل فى محكمة اتحادية فى أوائل عام 2020، متهمة إياها بانتهاك خمس من براءات اختراع مكبرات الصوت الخاصة بها، وقال باتريك سبنس، الرئيس التنفيذى للشركة، فى ذلك الوقت، أن جوجل كانت تخدع تكنولوجيا Sonos "بشكل صارخ وعن علم" وترفض التعاون من أجل التوصل إلى "حل مفيد للطرفين".

فى وقت سابق من هذا العام، قضت هيئة محلفين فيدرالية فى كاليفورنيا بأن جوجل انتهكت بالفعل براءة اختراع تمتلكها شركة Sonos وأمرت شركة التكنولوجيا العملاقة بدفع غرامة قدرها 32.5 مليون دولار، وعمل ألسوب أيضًا كقاضى لتلك الإجراءات، لكن فى قراره الأحدث، قال "المحاكمة سلطت الضوء على ما حدث هنا".

وقال متحدث باسم سونوس لرويترز فى بيان أن الحكم الجديد "خاطئ من حيث الوقائع والقانون"، وبناءً على ذلك، من الواضح أن Sonos لن تقبل الحكم الأحدث: وقال المتحدث الرسمى أن الشركة تخطط لاستئناف القرار.