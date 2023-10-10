تكنولوجيا: هواوي تستعد لتلبية طلب السوق من خلال 45 مليون شريحة Kirin 9000S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد اتاح إطلاق هواوي مؤخرًا لشريحة HiSilicon Kirin 9000s في هاتف Mate 60 Pro للشركة إحياء أعمالها في مجال الهواتف الذكية على الرغم من العقوبات الأمريكية.

تلغي هذه الشريحة التي تدعم تقنية 5G الحاجة إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية مثل كوالكوم. وهي تتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع أنوية مخصصة، ووحدة معالجة مركزية فائقة الترابط، ووحدة معالجة رسوميات Maliang 910.

وفي المعايير، فهي تخلف عن Snapdragon 8 Gen 2 ولكنها تتطابق مع Snapdragon 888، مما يجعلها متخلفة بجيلين.

والجدير بالذكر أن معالج Kirin 9000s يدعم شبكة الجيل الخامس 5G وهو أول هاتف ذكي تجاري في العالم يوفر إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

والآن وفقًا لتسريب جديد، قامت شركة هواوي بتخزين عدد كبير من شرائح Kirin 9000S، حوالي 40-45 مليون وحدة، لتلبية طلب السوق. سيتم استخدام هذه الشرائح في سلسلة Mate60 لعدة أشهر، ولكن من الممكن أن يتم استخدامها أيضًا في بعض هواتف سلسلة Nova 12 مع تغييرات محتملة في المواصفات.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون معالج Kirin 9000S مهمًا لسلسلة P70 القادمة من هواوي. وتخطط هواوي لقطع العلاقات مع كوالكوم واستخدام معالجات Kirin الداخلية حصريًا للطرز الجديدة بدءًا من عام 2024، وفقًا للمحلل Guo Mingcheng.

يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى انخفاض كبير يتراوح بين 50 إلى 60 مليون وحدة في شحنات شرائح Qualcomm إلى العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ومن المتوقع أن يؤدي تغيير استراتيجية هواوي إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية، حيث من المحتمل أن تصل سلسلة Mate60 إلى مبيعات عالمية تصل إلى 50 مليون وحدة، وتستهدف في المقام الأول المستهلكين المحليين ولا تنوي التوسع في الأسواق الخارجية. وتشير هذه الخطوة إلى اعتماد هواوي على تكنولوجيا الشرائح الخاصة بها.

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