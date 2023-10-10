تكنولوجيا: ‏Iiyama تكشف عن شاشة G-Master G2755HSU FHD بحجم 27 بوصة مع معدل تحديث 100 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة تصنيع الشاشات اليابانية Iiyama مؤخرًا عن شاشة ألعاب جديدة بحجم 34 بوصة بدقة 2K في جميع أنحاء العالم. وأعلنت الشركة الآن أنه سيتم أيضًا إطلاق شاشة متعددة الأغراض بحجم 27 بوصة قريبًا تسمى Iiyama G-Master G2755HSU.

تتميز شاشة G2755HSU بلوحة VA بحجم 27 بوصة ودقة Full HD تبلغ 1920 × 1080 بكسل بمعدل تحديث 100 هرتز ضمن نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9.

وتتميز الشاشة بسطوع يبلغ 250 نتس ونسبة تباين تبلغ 4000:1، بالإضافة إلى نسبة تباين ممتدة تبلغ 80M:1. كما انها تأتي بوقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية (MPRT) وتوفر زوايا مشاهدة أفقية ورأسية واسعة تبلغ 178 درجة.

تتضمن الميزات تقليل الضوء الأزرق، وتقنية LED الخالية من الوميض، ودعم FreeSync للألعاب. وفيما يتعلق بالاتصال، توفر Iiyama G2755HSU مدخلات فيديو HDMI (v.1.4) وDisplayPort (v.1.2)، بالإضافة إلى منفذي USB 2.0 (DC5V، 500mA) للأجهزة الطرفية. وهي تدعم HDCP وتضمن اتصال سماعة الرأس.

تحتوي G2755HSU على مكبرات صوت 2x2W وتوفر خيارات الحماية من السرقة مثل إعداد قفل Kensington وDDC2B. يمكن ايضًا إمالتها من 22 درجة إلى 4 درجات لأسفل وتدعم التثبيت VESA بمقاس 100 × 100 ملم.

لم يتم تأكيد تاريخ الإطلاق وسعر التجزئة لشاشة Iiyama G-Master G2755HSU-B1 بعد.

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